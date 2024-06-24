الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سيدة و3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دراو، بمديرية أمن أسوان، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، فى ضبط (سيدة و3 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة (بقطر 2 متر وبعمق 8 أمتار)، وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية أمن أسوان الإجراءات القانونية التنقيب عن الآثار

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