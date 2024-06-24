انعقاد غرفة العمليات الرئيسية لامتحان الثانوية العامة للمكفوفين بالمنوفية

انعقدت صباح اليوم الإثنين، غرفة عمليات متابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وتابع محمود الفولي، مدير تعليم المنوفية، سير لجان امتحان مادة اللغة العربية (للمكفوفين)، من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بحضور جميع أعضاء الغرفة.

ويؤدي طلاب مدارس النور للمكفوفين امتحان مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية، وذلك بلجنة مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، يذكر أن زمن الإجابة ثلاث ساعات من ٩ صباحًا حتى ١٢ صباحًا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل توفير جو الراحة النفسية والطمأنينة للطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات، ولم يتم رصد أي مخالفات.

محافظ المنوفية: 242 درجة القبول بالثانوي العام والرياضي و225 للصناعي و157 للتجاري



وعلى صعيد آخر، كان قد اعتمد أمس اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوى العام والثانوي الفني والخدمات للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضي (242) درجة، والثانوى العام الخاص (225) درجة، والثانوي العام خدمات بمصروفات (220) درجة، والثانوى التجارى (157) درجة.

