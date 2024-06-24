رئيس منظمة خريجي الأزهر بمطروح يستقبل وفدا من الكنيسة لمناقشة إنشاء فرع لبيت العائلة

استقبل فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم، القمص متى زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المنطقة الأزهرية لمناقشة اجراءات إنشاء فرع لبيت العائلة المصرية بالمحافظة.

_فرع لبيت العائلة المصرية

تناول اللقاء عدد من النقاط الخاصة بإنشاء فرع لبيت العائلة المصرية بالمحافظة، بهدف لاستعادة القيم العليا الإسلامية والمسيحية والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة بينهما وتفعيلها والحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

_ثقافة التنوع والاختلاف

وأكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، خلال اللقاء على وحدة ابناء المحافظة وتلاحم نسيجه، والتي ضربت لنا أروع الأمثلة المتميزة في تأصيل ثقافة التنوع والاختلاف، في الشكل والفكر والعقيدة، وهذا ما يدعو إليه الأديان السماوية، وتهدف إلى نشر قيم المحبة والسلام والمساواة.

وأعرب القمص متى زكريا، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، عن سعادته بتلك الخطوة المميزة لحفظ القيم ونشر السلام وتأكيد المواطنة، والوسطية، والتمسك بالإنسانية، والعمل من أجل مستقبل أفضل.

وفي نهاية اللقاء تم التوصية بعقد عدد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للانتشار بين أهالي المحافظة بالنوادي ومراكز الشباب، والقرى، لمواجهة الأفكار المغلوطة وتقديم خطاب علمي وعملي وخلقي لنشر الدين الوسطي المستنير.

جاء ذلك بحضور القمص كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك بمطروح، وفضيلة الشيخ عطية سالم، نائب رئيس الفرع، والدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وعضو المنظمة والأستاذ عبد الغفار، مدير أمن المنطقة الأزهرية، بالإضافة إلى إلهام جلال، المدير الإداري والإعلامي للفرع.

فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم

فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم

فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم

فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم