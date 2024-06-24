ضبط مخدرات بـ4.5 ملايين جنيه خلال حملات أمنية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالمنوفية والمنيا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر قيمتها المالية بقرابة 2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية، المنيا) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 5 كيلوجرام- كمية لمخدرالهيروين) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.510 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.