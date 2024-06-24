مشروعات التنمية المستدامة توفر حياة كريمة للمواطنين بالوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد نهضة ونموا بكل القطاعات على ضوء الأولويات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار في محافظات الجمهورية، التي كان من أهمها الطفرة الكبيرة في قطاعات الصحة والإسكان والطرق والخدمات والاستصلاح الزراعي.

تطور ملحوظ

وفيما يخص قطاع الصحة في الوادي الجديد، فشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعدما عانت المحافظة من عجز في عدد الأطباء والتخصصات الطبية، وبعد المحافظة عن باقي المحافظات الأخرى، حيث تمت زيادة وحدات العلاج عن بعد وزيادة عدد القوافل الطبية، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة التي وفرت بدورها خدمات طبية متميزة لأهل الواحات.

ووصل عدد وحدات العلاج عن بعد حتى الآن إلى 20 وحدة، بعدما تم تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقدم وحدات العلاج عن بعد خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

كما أسهمت القوافل الطبية بشكل كبير في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، حيث يتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية كل شهر ضمن مبادرة حياة كريمة، يحصل من خلالها المواطن على خدمات الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تنظيم 107 قوافل طبية مجانية، بالإضافة إلى استفادة 124 ألف مواطن من المبادرات الرئاسية المختلفة خلال عام 2023، حيث تصدرت المحافظة نسب تحقيق المستهدف لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي لشهر نوفمبر 2023، وجاءت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 84% من المستهدف، كما استفاد نحو 5 آلاف و783 مواطنا من الخدمات الطبية على نفقة الدولة عام 2023.

وتلقى المنشآت الصحية اهتماما كبيرا من أجل التطوير وتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم اعتماد 514 مليون جنيه لاستكمال مستشفى الداخلة، واعتماد 625 مليون جنيه للبدء في إنشاء مستشفى الفرافرة، بالإضافة إلى افتتاح 6 وحدات لطب الأسرة بالفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة.

استصلاح وزراعة الفرافرة الجديدة

في نهاية ديسمبر 2015، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع استصلاح وزراعة 1،5 مليون فدان بالفرافرة، والتي تعد من أهم المشروعات الزراعية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، والتي تم من خلالها تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة الجديدة في عام واحد، ويقدر نصيب محافظة الوادي الجديد من المشروع بـ280 ألف فدان منها 70 ألف فدان كمرحلة أولى بواقع 30 ألف فدان بسهل بركة و20 ألف فدان بعين دالة و20 ألف فدان بامتداد الداخلة/ شرق العوينات.

ويهدف مشروع الـ1،5 مليون فدان إلى زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9،5 مليون فدان بنسبة زيادة 20% وتوسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان في مصر من 6% إلى 10% بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وتسهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد من خلال إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثورة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا، علاوة على تقديم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.

كما يسهم المشروع في خلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة ويترتب على هذه المجتمعات زيادة في الاستثمارات في شتى المجالات، بطرق علمية حديثة، وتنفيذ جميع المرافق والخدمات من مياه الشرب والكهرباء والصحة والزراعة لتمكين المواطن من العيش في حياة كريمة.

وفيما يخص قطاع الإسكان، فقد تم إنشاء البيوت الريفية داخل قرى المشروع بشكل متناسق، وعددها 2000 منزل ريفي داخل 3 قرى منها القرية الخدمية التي تضم العديد من المرافق والخدمات وتتكون من 1069 بيتا ريفيا، يتكون من الدور الأرضي بمسطح 200 متر مربع (وهو قابل للتعلية)، وحوش بمسطح 69 مترا، يلحق به مبان بمسطح 101 متر، بالإضافة إلى 20 عمارة مكونة من الدور الأرضي و2 دور مكرر بإجمالي 240 وحدة سكنية.



وتوجد بالقرية مدرسة تعليم أساسي ومحطة معالجة مياه الشرب ومحطة معالجة صرف صحي ومحطة توليد كهرباء ديزل وأخرى للطاقة الشمسية بطاقة 4 "ميجا" أقيمت على مساحة 16 فدانا، بالإضافة إلى سوق تجارية تضم عددا من المحال التجارية وإدارة للري وبنكا زراعيا ومركزا للحرف اليدوية وقسم شرطة وحماية مدنية وشركة زراعية لإدارة المشروع، بالإضافة إلى حضانة ومكتبة للطفل ومسجد سعة 500 مصل ودار للمناسبات ومسجدين سعة 200 مصل ومكتب بريد وساحة رياضية ومجلس قروي واجتماعي ووحدة صحية وإسعاف ووحدة بيطرية لخدمة المنتفعين بهذا المشروع.

وتضم القريتان الأخريان 466 بيتا ريفيا يتكون من الدور الأرضي (وهو قابل للتعلية) بمساحة 200 متر مربع حتى يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية للمنتفعين، و10 عمارات سكنية مكونة من الدور الأرضي و2 دور متكرر بإجمالي 120 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبان خدمية بكل قرية عبارة عن مدرسة تعليم أساسي ومحطة رفع مياه ومحطة معالجة صرف صحي وسوق تجاري وحضانة ومكتبة للطفل ومسجد سعة 300 مصل و2 مسجد آخر سعة 100 مصل.

كما تم تخصيص 100 فدان لإنشاء منطقة صناعية لخدمة المشروع بمنطقة سهل بركة،والتنسيق مع وزارة الطيران المدني لإنشاء مطار لمركز الفرافرة لخدمة حركة التنمية الزراعية والصناعية التي تتم في منطقة الفرافرة الجديدة.

وأكد المهندس عبدالجواد المقدم، الخبير الاستشاري للمياه الجوفية في الوادي الجديد، أن منطقة الفرافرة الجديدة واعدة في التنمية الزراعية، وتمتلك أراضي كبيرة صالحة للزراعة، وأن سمك الخزان الجوفي بمنطقة الفرافرة الجديدة يصل إلى 3000 متر وهو أكبر سمك لخزان جوفي من الحجر النوبي في الصحراء الغربية.

وأشار إلى أن مشروع الـ1،5 مليون فدان من المشروعات العملاقة التي من الممكن أن تحل العديد من المشكلات الاقتصادية والغذائية وتشغيل الشباب وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة،نظرًا للإمكانات المائية الهائلة للمشروع في الصحراء الغربية، وخاصة بمنطقة الفرافرة التي تصلح لزراعة الآلاف من الأفدنة الجديدة.

تطور غير مسبوق بقطاعى الإسكان والمرافق

نجحت وزارة الإسكان في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في الوادى الجديد، وذلك من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن،العمل في 60 مشروعا تنمويا بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة حوالى 6.47 مليار جنيه، لخدمة أهالي المحافظة، وللمساهمة في تنمية الوادي الجديد، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية المحافظات الحدودية، وتحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأهالينا بتلك المحافظات.

وتشمل شبكة الطرق التي يتم العمل عليها بالمحافظة، 880 كم من الطرق، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تعتبر شبكة الطرق شرايين التنمية، وتسهم في ربط مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، بجانب تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود.

كما يتم تنفيذ 2096 وحدة سكنية وعدد من المحال التجارية، بتكلفة 628 مليون جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالي المحافظة، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية، وتوصيل المرافق للقرى القائمة، وإنشاء المباني الخدمية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 434 كم من الطرق، وتشمل، محور الفرارة/ ديروط ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، بطول 310 كم، وهو محور عرضي يبدأ من طريق القاهرة/ أسوان الغربي عند مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، ويمتد غربا حتى طريق الواحات البحرية/ الفرافرة عند مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لربطها بوادي النيل لتحقيق رؤية التنمية الشاملة للصحراء الغربية، وتنشيط حركة التجارة الداخلية بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات الصعيد، بجانب 95 كم من الطرق الداخلية بالقرى والطرق الفرعية لربطها بالطرق الرئيسية، و29 كم من الطرق الداخلية بمراكز المحافظة.

ويجرى تنفيذ 446 كم من الطرق، وتشمل، الانتهاء من محور تنيدة / منفلوط، بطول 300 كم، ويربط وادي النيل بمحافظة الوادي الجديد، ويعد أحد أهم محاور التنمية للطرق الاستراتيجية (محور عرضي) يربط طريق شرق العوينات (تنيده) جنوب الداخلة / منفلوط (أسيوط)، بجانب المرحلة الأولى من إنشاء ورصف محور الخارجة / سوهاج بطول 117 كم، وإنشاء ورصف طريق دائري جنوبي مركز بلاط يربط بين طريق الخارجة / الداخلة، وطريق تنيدة منفلوط بطول 18 كم، وإنشاء ورصف وصلة تربط قرية تنيدة بمحور تنيدة منفلوط بطول 10 كم.

كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان بالوادي الجديد، (إسكان بدوي – إسكان اجتماعي – الأولى بالرعاية – ظهير صحراوي)، حيث تم إنشاء 200 منزل بدوي بمراكز (بلاط – الداخلة – باريس – الخارجة)، وتنفيذ 912 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، و72 وحدة سكنية بالخارجة ضمن إسكان الأولى بالرعاية، هذا بخلاف مشروعات المرافق والخدمات، وتشمل حفر 3 آبار للشرب و3 آبار للري، وتوريد 53 وحدة توليد كهرباء لقرى المحافظة بقدرات مختلفة، وتوصيل الكهرباء لـ19 بئرا (شرب – ري)، وتنفيذ 3 محطات للطاقة الشمسية لـ3 آبار ري، وتوصيل التيار الكهربائي لمراكز (الخارجة – باريس – الداخلة – بلاط – الفرافرة)، وأعمال إنارة الطرق الرئيسية.

كما شهدت خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ إجمالي كمية المياه المنتجة بالمحافظة، 292 ألف م3 يوميًا، من خلال 87 محطة لمياه الشرب، في حين تبلغ نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، 87 %، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 26 محطة، ويتم نقله من خلال شبكات بأطوال نحو 650 كم (انحدار + طرد).

ونفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، 16 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة الوادي الجديد، بطاقة نحو 90 ألف م3 يوميًا، بتكلفة أكثر من 235 مليون جنيه، و5 مشروعات للصرف الصحي، بطاقة 31 ألف م3 يوميًا، بتكلفة أكثر من 330 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بجانب مشروعين لصرف صحي الحضر، كما يبلغ إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الوادي الجديد، 25 منطقة ريفية، وتمثل مساحة تلك المناطق 42.4% من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ6 مناطق ريفية بما نسبته 10.2% من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.