إجراء جديد بشأن ترقيات المعلمين 2024.. رابط وطريقة الحصول على شهاد الصلاحية

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها لجميع المديريات التعليمية، بشأن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وإتاحة الحصول على برامج القيادات عبر منصة المعلم بداية من 10 يوليو المقبل.

ترقيات المعلمين 2024

ونص الخطاب على أنه ستتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 10 يوليو إلى الجمعة 30 أغسطس 2024.

برامج القيادات على منصة المعلم

وشددت على ضرورة التنبية بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لمديريتكم الموقرة، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.