الهلال الأحمر الفلسطينى: الوضع الإنسانى فى غزة يزداد تدهورًا

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، إن الأوضاع في رفح الفلسطينية تتفاقم وتزداد تدهورًا مع خروج جميع المستشفيات الرئيسية عن الخدمة، مع وجود آلاف المواطنين الذين ما زالوا محاصرين في أقصى جنوب القطاع.

وأشارت إلى المأساة الصحية لمرضى السرطان وغسيل الكلى التي تزداد عمقًا ومعاناة مع عدم توافر الأدوية اللازمة وصعوبة الحصول على الطعام الصحي والرعاية الصحية والماء الصالح للشرب، مع استمرار نزوحهم من مكان لآخر بسبب الاستهدافات المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت فرسخ أن 14 مستشفى فقط في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وغير قادرة على استيعاب المرضى والجرحى وتقديم الرعاية الصحية لهم خاصة مع انتشار الأمراض والأوبئة منها الجلدية والصدرية والتنفسية والنزلات المعوية في كل مناطق القطاع.

ولفتت إلى أن آلاف الجرحى والمصابين سيفقدون حياتهم نتيجة عدم الحصول على الرعاية الصحة اللازمة واستمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات منها الطبية، وحرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

وطالبت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة وقف إطلاق النار حتى يتمكن فرق الإنقاذ والطواقم الطبية من العمل بشكل آمن في القطاع، ووقف استهداف المدنيين والعاملين في مجال العمل الإنساني وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل كبير دون شروط أو قيود، بما يسمح بإيصالها إلى جميع أجزاء القطاع بما فيها مناطق شمال غزة التي تعاني من المجاعة وانهيار كامل للمنظومة الصحية.