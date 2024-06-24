الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما ربع طن حشيش في نجع حمادي

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، منذ ساعات قليلة، من إلقاء القبض على تاجري مخدرات، وبحوزتهم شحنة مخدرات تصل إلي ربع طنًا من الحشيش، وذلك أثناء محاولتهم المرور من أحد الاكمنة في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد إمبابي، رئيس وحدة مباحث مركز نجع حمادي، يفيد ضبط، أ. ب، وم. أ، مقيمان بمحافظة سوهاج، أثناء استقلالهما سيارة ومرورهما بالقرب من كمين الشعانية بدائرة مركز نجع حمادي، وبحوزتهما قرابة 225 فرش من الحشيش المخدر.

وبعد الفحص وتقنين الإجراءات، ضبط بحوزتهما ربع طنًا من الحشيش المخدر، وذلك بغرض الإتجار، أثناء المرور بالقرب من كمين قرية الشعانية في مركز نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

قنا المخدرات أخبار محافظة قنا نجع حمادي اللواء مدير أمن قنا

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