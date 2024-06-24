موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446.. وتاريخ التقويم القمري

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446 من أكثر الكلمات البحثية المتصدرة موقع جوجل البحثي منذ انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تم تعطيل كافة المصالح والشركات والهيئات الحكومية فيها لمدة 9 أيام حيث يعد من الإجازة الرسمية التي يحصل فيها موظفي القطاع الخاص والعام على اجازة مدفوعة الأجر.

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446 فليكا سيكون يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2024 ولا يمكن تأكيد التاريخ إلا من خلال استطلاع رؤية الهلال رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية حيث يعد شهر المحرم 1446 من الأشهر الحرم الأربعة وهى (شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، شهر رجب، شهر المحرم) زالتي عرفت من العصر الجاهلي.

ويعد اول أيام العام الهجري في كل عام اجازة رسمية في كافة الدول العربية ويتم تعطيل كافة المصالح الحكومية للدولة في هذا اليوم بشكل رسمي وتمنح الموظفين اجازة بأجر كامل أو بأجر مضاعف وفقا لقانون العمل في كافة الدول الإسلامية والعربية.

رأس السنة الهجرية 1446

بدأ احتساب التقويم الهجري أو ما يطلق عليه رأس السنة من عصر الخليفة عمر بن الخطاب في سنة 17 هجريا حيث تم التأريخ منذ الهجرة النبوية من مكه إلى المدينة المنورة بصحبة أبو بكر الصديق وذلك ليكون تقويم يعتمد عليه المسلمين في تأريخ الأحداث حيث يعد الهجرة الحدث الفاصل في العصر الإسلامي حيث تم إنشاء قواعد للدولة الإسلامية.

ويعد التقويم القمري الإسلامي المعروف (الهجري) أقصر من التقويم السنة الشمسية المعروف بالميلادي بـ 11 - 12 يوم حيث يبدأ الشهر الهجري باستطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية.

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