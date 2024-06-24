الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446.. وتاريخ التقويم القمري

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446 من أكثر الكلمات البحثية المتصدرة موقع جوجل البحثي منذ انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تم تعطيل كافة المصالح والشركات والهيئات الحكومية فيها لمدة 9 أيام حيث يعد من الإجازة الرسمية التي يحصل فيها موظفي القطاع الخاص والعام على اجازة مدفوعة الأجر.

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446 فليكا سيكون يوم الاثنين الموافق 7 يوليو 2024 ولا يمكن تأكيد التاريخ إلا من خلال استطلاع رؤية الهلال رسميا من قبل دار الإفتاء المصرية حيث يعد شهر المحرم 1446 من الأشهر الحرم الأربعة وهى (شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، شهر رجب، شهر المحرم) زالتي عرفت من العصر الجاهلي.

ويعد اول أيام العام الهجري في كل عام اجازة رسمية في كافة الدول العربية ويتم تعطيل كافة المصالح الحكومية للدولة في هذا اليوم بشكل رسمي وتمنح الموظفين اجازة بأجر كامل أو بأجر مضاعف وفقا لقانون العمل في كافة الدول الإسلامية والعربية.

تعرف على موعد رأس السنة الهجرية 2024

بقرار من رئيس الوزراء.. الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو

رأس السنة الهجرية 1446

بدأ احتساب التقويم الهجري أو ما يطلق عليه رأس السنة من عصر الخليفة عمر بن الخطاب في سنة 17 هجريا حيث تم التأريخ منذ الهجرة النبوية من مكه إلى المدينة المنورة بصحبة أبو بكر الصديق وذلك ليكون تقويم يعتمد عليه المسلمين في تأريخ الأحداث حيث يعد الهجرة الحدث الفاصل في العصر الإسلامي حيث تم إنشاء قواعد للدولة الإسلامية.

ويعد التقويم القمري الإسلامي المعروف (الهجري) أقصر من التقويم السنة الشمسية المعروف بالميلادي بـ 11 - 12 يوم حيث يبدأ الشهر الهجري باستطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية.

اقرأ أيضا 

موعد استطلاع هلال شهر محرم 1446

موعد ليلة رأس السنة الهجرية 1446 ليلة رأس السنة الهجرية 1446 رأس السنة الهجرية 1446 السنة الهجرية السنة إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى

مواد متعلقة

موعد إجازة 30 يونيو 2024.. أجندة العطلات الرسمية المتبقية في العام

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.. وجدول المواد المتبقية للشعب الثلاثة

المراجعة النهائية لمادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 وتوزيع الأسئلة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2024 

اعرف رابط تقديم رياض الأطفال 2024 - 2025.. وسن القبول

ورقة مفاهيم اللغة الايطالية 2024 للثانوية العامة 

مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

"30 يونيو.. إرادة شعب".. إنجازات قطاع الكهرباء تُضىء طريق التنمية المستدامة

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة