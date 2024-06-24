الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة بنها يُكرِّم فريق عمل معمل التشخيص البيطري

رئيس جامعة بنها يكرم
رئيس جامعة بنها يكرم فريق عمل معمل التشخيص البيطري

كرَّم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق عمل معمل التشخيص البيطري بالجامعة؛ لاعتماده من المجلس الوطني "إيجاك" طبقًا للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025-2017 بحضور الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس، عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من المعمل في العملية التعليمية والبحثية، وفقا لرؤية  واستراتيجية التعليم والتنمية المستدامة 2030  لافتًا إلى أهم الخدمات التي يقدمها المعمل هو تشخيص بعض الأمراض الفيروسية في سيرم الحيوانات وبعض الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات، وذلك وفقًا لمتطلبات المواصفات الدولي.

وأضاف "الجيزاوي" أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في تطوير وتحديث كل معامل وأجهزة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والتي تمثل أحد أسس النهضة البحثية والعلمية بالجامعة.

كما أعلن رئيس جامعة بنها عن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البيئة وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.

وقال "الجيزاوي" إن مبادرة المشروعات الخضراء تأتي تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تنمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع الباحثين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية المختلفة وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ودعا رئيس الجامعة الباحثين بجامعة بنها والمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية بالمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة المشروعات الخضراء الذكية وتقديم مشروعات بحثية تقدم حلولا مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه البيئة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وغيرها من الأبحاث التي تسهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية.

من جهته، أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعتبر من المبادرات المهمة التي تستهدف تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات البيئية وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى المجلس الوطني المواصفات الدولية التشخيص البيطرى

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