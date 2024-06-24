الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجم الأعمال 70%.. ربط محطتي كفر داود والسادات بطول 37 كم

الاعمال
الاعمال

يجري إنشاء وصلة سكة حديد تربط بين محطتي كفر داود ومدينة السادات بطول يصل إلى 37.9 كم، حيث تربط الوصلة بين خط المناشي والمنطقة الصناعية في مدينة السادات. وأشار المصدر إلى أن نسبة التنفيذ بالخط سواء في المسارات أو الجسور بلغت حوالي 70%.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نسبة تنفيذ خط سكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بلغت 48% للجسور (مسار القطار) و12% للأعمال الصناعية (كباري - أنفاق - برابخ).

وأشار المصدر إلى أن مسار القطار يبدأ من تفرعة في مدينة الروبيكي الصناعية ويدخل المنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان بمسار فردي بطول 16 كم، ومن منطقة التفرع قرب محطة (مدينة المعرفة) للقطار الخفيف LRT. وتصل طول الوصلة المزدوجة حتى مدينة بلبيس إلى 47 كم.

وأشار المصدر إلى أن هذه الوصلة ستخدم حركة البضائع والركاب من العاملين في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والقادمين من مناطق شرق الدلتا عن طريق خط سكة حديد الشرق.

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 33 ورشة صيانة موزعة بين مناطق الهيئة المختلفة 

يذكر أن المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أكد أن عمليات التطوير مستمرة داخل الورش وأنه تم إنشاء ورش جديدة. 

وأشار إلى أن هناك 33 ورشة صيانة موزعة بين مناطق الهيئة المختلفة، وتم وضع خطة محكمة على ثلاث مراحل لإعادة تطويرها ورفع كفاءتها، مع مراعاة عوامل السلامة والأمان والجودة.

وأضاف المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، لـ"الدستور" أنه تم إنشاء 5 ورش جديدة، منها ورشة التالجو المخصصة لعمل الصيانة اللازمة لقطارات التالجو، وورشة مهمشة المخصصة لإجراء الصيانة الدورية والعمرات للجرارات GE.

وورشة الجرارات ببشتيل مخصصة لعمل الصيانة للجرارات الواردة والقائمة بقطارات الصعيد، وورشة العربات ببشتيل مخصصة لعمل الصيانة اللازمة لعربات الركاب الواردة والقائمة بقطارات الصعيد، وورشة السد العالي مخصصة لعمل الصيانة الدورية اللازمة لكل من العربات والجرارات الوجه القبلى.

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أسطول الوحدات المتحركة الشغالة على خطوط السكة الحديد

وأوضح عامر أن الهيئة تمتلك أسطولًا من الجرارات يبلغ عدده 968 جرارًا، منهم 577 جرارًا يعملون على الشبكة مع القطارات الركاب والبضائع، بالإضافة إلى 391 جرارًا معطلاً. تم وضع خطة للاستعداد بالجرارات المعطلة. وفيما يتعلق بأسطول عربات الركاب، تمتلك الهيئة عدد 3675 عربة، يعمل منها 2328 عربة على الشبكة، بالإشارة إلى وجود عدد من العربات الروسبيت وتم وضع خطة للاستعداد بالعربات المعطلة أما بخصوص أسطول عربات البضائع، فتمتلك الهيئة عدد 8790 عربة بضائع، يعمل منها 5370 عربة بضائع، ويتم الاستعداد بالعربات المحجوزة وفقًا لجدول زمني محدد.

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