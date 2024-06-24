الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تسيير الجسر الجوى لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن

حجاج
حجاج

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية ومصر اليوم الإثنين؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وقال رئيس بهعثة الحج، في تصريحات اليوم الإثنين، إن الفوج الأول من حجاج القرعة يضم 840 حاجًا من محافظة المنوفية، مشيرًا إلى أنهم سيعودون إلى أرض الوطن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على متن 3 رحلات.

وأضاف أن ضباط بعثة حج القرعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رفعوا درجات الاستعدادات لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

وصول 3 آلاف و45 حاجًا من بعثة القرعة إلى المدينة

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وصول 3 آلاف و45 حاجًا من حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى اليوم، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإقامة في مكة المكرمة.

وأوضح أنه تم اليوم تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أنهم من محافظات القاهرة، ودمياط وبورسعيد، ونوه بأنهم سيقضون 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم الجمعة المقبل.

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