الأولى منذ عام 1960.. تفاصيل إدارة مناظرة بايدن وترامب الخميس المقبل

تتجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس المقبل، حيث ستكون المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

تفاصيل مناظرة بايدن وترامب

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، إن جو بايدن ودونالد ترامب لم يصعدا إلى مرحلة المناظرة منذ مواجهتهما الأخيرة في عام 2020، بينما يزداد موسم الانتخابات الأمريكية سخونة، والمناظرة الأولى بين الرئيس جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، تفصلنا عنها أقل أيام، وستكون هذه هي المناظرة الأولى من بين مناظرتين على الأقل قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في 5 نوفمبر المقبل.

وتبدأ مناظرة بايدن وترامب في الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس 27 يونيو، ويتم بثها مباشرة على قناة CNN، سيتم أيضًا بث الحدث على شبكة CNN International، وCNN en Español، وCNN Max، وموقع CNN الإلكتروني.

كيف ستدار مناظرة بايدن وترامب

من المفترض ان يقوم مذيعا شبكة سي إن إن المخضرمان جيك تابر ودانا باش بإدارة مناظرة بايدن وترامب، تقول التي ستستمر لمدة 90 دقيقة وستتضمن فترتين تجاريتين.

وسيقوم المرشحان بقلب عملة معدنية يوم الخميس لتحديد موضعهما على المنصة وترتيب بياناتهما الختامية واختارت حملة بايدن الظهور على المنصة على الجانب الأيمن من الشاشة، وترامب على يساره.

وسيتم منح كل رجل قلمًا وقطعة من الورق وزجاجة ماء - ولكن لا يُسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح، وعلى عكس المواجهات السابقة، سيتم كتم صوت الميكروفونات الخاصة بالمرشحين إلا عندما يحين دورهم في التحدث.

ولن يكون هناك أيضًا جمهور في الاستوديو لحضور مناظرة ترامب وبايدن، وتعتزم CNN "الالتزام بالتوقيت وضمان إجراء مناقشة متحضرة"، وهذه هي أول مناظرة متلفزة للانتخابات العامة الأمريكية منذ عام 1960.

وتعد مناظرة بايدن وترامب أيضًا الأولى منذ أواخر الثمانينيات التي لا يتم تنظيمها من قبل مضيفها التقليدي، لجنة المناظرات الرئاسية المكونة من الحزبين (CPD).