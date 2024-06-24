مع ارتفاع الحرارة.. طريقة استخدام التكييف دون تكلفة مادية كبيرة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى استخدام التكييفات والمبردات للتمتع بالبرودة والراحة في منازلهم، ومع ذلك فإن الاعتماد المفرط على هذه الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة التكاليف المادية.

لذا، يصبح من الضروري البحث عن طرق لاستخدام التكييفات والمبردات بشكل اقتصادي، مما يتيح التمتع بأجواء باردة ومنعشة دون إرهاق الميزانية، ونتيجة لذلك يستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح والإرشادات العملية التي تساعد على تحقيق التوازن بين الراحة الحرارية والتوفير المالي.

ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب

قم بضبط درجة حرارة التكييف على درجة مريحة مثل 24-26 درجة مئوية بدلًا من درجات الحرارة المنخفضة جدًا، هذا يساعد في توفير الطاقة ويقلل من استهلاك الكهرباء.

استخدام مراوح السقف والمراوح العادية

استخدم مراوح السقف أو المراوح العادية مع التكييف، حيث يمكن أن يساعد ذلك في توزيع الهواء البارد بشكل أكثر فعالية، مما يسمح لك برفع درجة حرارة التكييف قليلًا وتوفير الطاقة.

استخدام التكييف فقط في الغرف المستخدمة

قم بتشغيل التكييف في الغرف التي تستخدمها فقط وأغلق الأبواب لمنع تسرب الهواء البارد إلى الغرف الأخرى.

تنظيف وصيانة التكييف بانتظام

حافظ على نظافة فلاتر التكييف وصيانته بانتظام لضمان عمله بكفاءة عالية وتقليل استهلاك الطاقة.

استخدام الستائر والعوازل الحرارية

استخدم الستائر الثقيلة أو العوازل الحرارية على النوافذ لمنع دخول حرارة الشمس إلى الداخل، مما يقلل من عمل التكييف ويحافظ على برودة المنزل.

تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية الأخرى

تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل الفرن والغسالة خلال أوقات النهار الحارة، حيث يمكن أن تزيد من حرارة المنزل وتجعل التكييف يعمل بجهد أكبر.

ضبط الموقتات والمؤقتات الذكية

استخدم موقتات أو مؤقتات ذكية لتشغيل وإيقاف التكييف في أوقات محددة، مثل قبل وصولك إلى المنزل بوقت قصير، لضمان أن الغرفة باردة عند دخولك دون تشغيله طوال اليوم.

تحسين تهوية المنزل

حاول تهوية المنزل في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الليل عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، افتح النوافذ للسماح بتدفق الهواء البارد الطبيعي، ثم أغلقها خلال النهار للحفاظ على البرودة.

الاستفادة من العوازل الجيدة

قم بتحسين عزل الجدران والأسقف والنوافذ لمنع تسرب الحرارة إلى الداخل، فالعوازل الجيدة يمكن أن تقلل من حاجة التكييف للعمل بجهد كبير.