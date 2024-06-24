الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 12 شيكارة دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء فى البدارى بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.


وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.


رصد تروسيكل محمل عليه كمية من الدقيق البلدي


من جهته؛ أوضح محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، أنه أثناء قيام كل من رضا خلف نائب رئيس المركز، وشعبان عيد رئيس الوحدة المحلية بالعقال البحري، وهشام عبده مدير قسم الإشغالات بالمركز، بالمرور الميداني على كل المواقع الخدمية والأسواق لرصد المخالفات تلاحظ وجود موتوسيكل محملة عليه كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ12 شيكارة دقيق بلدي مدعم، فتم استيقافه والتواصل مع التموين، وتبين بعد الفحص قيام صاحب التروسيكل بتهريب الدقيق بغرض بيعه في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير جنحة بالمخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة.


وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.


جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن- في وقت سابق- عن تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة وهي أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب- تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحملات الرقابية المفاجئة الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء وصول الدعم لمستحقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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