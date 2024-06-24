التضامن تكشف تفاصيل التقديم لمسابقة "الأب القدوة" (فيديو)

كشفت نرمين منصور، مدير عام شئون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إطلاق الوزارة النسخة الجديدة من مسابقة الأب القدوة، قائلة، إنه سيتم التقديم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو الوحدات الاجتماعية، جميع المستندات الخاصة المتعلقة بقصة كفاح الأب داخل أسرته أو تأثيره فى المجتمع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه يتم التقديم للنماذج القدوة بالمجتمع، موضحة أنه سيتم تكريم 10 آباء على مستوى الجمهورية، 4 آباء طبيعيون، و3 آباء لابن من ذوي الإعاقة له دور فى ابنه تفوق دراسيا، و3 آباء من أسر بديلة.

مسابقة الأب القدوة

وأوضحت التضامن أن الجوائز مقدمة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني فى الدولة، وستكون جائزة علمية لكل أب منهم، لافتة إلى أن التكريم سيكون بعد يوم 7 يوليو وإعلان الأسماء الفائزة.