الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضامن تكشف تفاصيل التقديم لمسابقة "الأب القدوة" (فيديو)

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت نرمين منصور، مدير عام شئون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل إطلاق الوزارة النسخة الجديدة من مسابقة الأب القدوة، قائلة، إنه سيتم التقديم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو الوحدات الاجتماعية، جميع المستندات الخاصة المتعلقة بقصة كفاح الأب داخل أسرته أو تأثيره فى المجتمع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه يتم التقديم للنماذج القدوة بالمجتمع، موضحة أنه سيتم تكريم 10 آباء على مستوى الجمهورية، 4 آباء طبيعيون، و3 آباء لابن من ذوي الإعاقة له دور فى ابنه تفوق دراسيا، و3 آباء من أسر بديلة.

مسابقة الأب القدوة

وأوضحت التضامن أن الجوائز مقدمة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني فى الدولة، وستكون جائزة علمية لكل أب منهم، لافتة إلى أن التكريم سيكون بعد يوم 7 يوليو وإعلان الأسماء الفائزة.

الأب القدوة مسابقة والجوائز شروط التقديم التضامن المستندات الخاصة

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