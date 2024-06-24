إزالة 23 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بالمنيا

تكثف الوحدات المحلية في مراكز المنيا جهودها في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومكافحة مخالفات البناء غير المرخص به ونجحت في رصد وإزالة 23 حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد المخالفين والمتعدين.

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتصدي لمخالفات البناء وإيقاف أعمال البناء، وحفاظًا على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها، قام سالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسؤول الزراعة، بإزالة ٥ حالات خارج الحيز العمراني على مساحة ٥ قراريط تقريبًا، ٣ حالات بحوض كفر الشيخ إبراهيم، وحالة بحوض الساحل وحالة نزلة عمرو.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الزراعة والتموين وفقًا للقانون واللوائح، وقام حي جنوب المدينة، بحضور محمود ماهر، رئيس الحي، ومحمد ماهر، مسؤول الإشغالات، بفك شدة سقف الدور التاسع العلوي ببرج ناصر الدخاخني.

إزالة التعديات بمراكز المنيا

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، تمكنت من رصد وإزالة ٤ حالات تعدٍ منها حالتين بحي غرب المدينة، وحالتين بحي شمال المدينة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

وأضاف المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة الـ٢٢ للإزالات نفَّذت الوحدة المحلية بالمركز حملة تمكنت من إزالة ٤ حالات تعدٍ بمدينة أبوقرقاص وبقرية بنى موسى وقرية ابوقرقاص البلد بمركز ابوقرقاص على أراضي زراعية والتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى بنى محمد سلطان وتله ونزلة حسين والبرجاية ودمشير، نظَّمت حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والبناء العشوائي، ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٩٧٢ مترًا، وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا