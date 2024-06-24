"الأوقاف" تعلن افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 7مساجد يوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، ومسجدان صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1059 مسجدًا، وذلك منها 825 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و234 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، عز وجل، موضحة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 28/ 6/ 2024م 12081م مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و661 مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوان

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

3. مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويف

مديرية أوقاف سوهاج

4. مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلام

مديرية أوقاف المنيا

5. مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي

2. مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي