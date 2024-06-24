الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف" تعلن افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 7مساجد يوم الجمعة، منها 5 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، ومسجدان صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1059 مسجدًا، وذلك منها 825 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و234 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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وأضافت أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، عز وجل، موضحة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 28/ 6/ 2024م 12081م مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و661 مليون جنيه.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. مسجد جزيرة سهيل – الكرور – مركز أسوان
مديرية أوقاف أسيوط
2.  مسجد الرحمة – زاوية هارون - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
3.  مسجد الرحمن الغربي – قرية الدوية – مركز بني سويف
مديرية أوقاف سوهاج
4.  مسجد الواحد الأحد – قرية الخيام – مركز دار السلام
مديرية أوقاف المنيا
5.  مسجد الحاج رفعت – المعصرة - ملوي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1.  عمرو بن العاص – الشلايلة – نجع حمادي
2.  مسجد النور – الشلايلة – نجع حمادي

مساجد الإحلال والتجديد مساجد الإحلال وزارة الأوقاف خطة وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله- الأوقاف

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