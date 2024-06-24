زوجه موسيمانى الوسيط.. تفاصيل العرض السعودى للتعاقد مع بيرسى تاو

كشف الإعلامي محمد الليثي عن أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي يستعد لإحضار عرض رسمي من الدوري السعودي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

قال الليثي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "10 و10 مع محمد الليثي"، عبر إذاعة أون تايم "سبورت إف إم" على 93.7 قائلا: "تاو تلقى الفترة الأخيرة عروضا جيدة وكثيرة من الخليج ومن جنوب إفريقيا، لكن العرض الأكثر جدية جاء من الدوري السعودي عن طريق زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التي تمتلك شركة تسويق اللاعبين والمدربين".

وتابع: "من المقرر أن يأتي العرض السعودي للأهلي بمقابل مالي يصل لـ2 مليون دولار في غضون أيام قليلة من أجل البت فيه، خاصة أن اللاعب لا يمانع في الرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة ربما تكون هذه هي نفس وجهة نظر النادي وكولر".

الأهلي يرفض طلب كولر ويصر على الانسحاب من صفقة كانوتيه

كما كشف الليثى عن رفض مسئولي الأهلي، طلب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بشأن التعاقد مع محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي جروزني الروسي.

وأوضح قائلا: "إدارة الأهلي، أكدت لـ كولر أن أرقام كانوتيه تراجعت في الفترة الأخيرة ولن يُضيف أي جديد للفريق، لكن المدرب السويسري طلب ضم اللاعب قبل أن تصر لجنة التخطيط على موقفها وتقرر تجميد المفاوضات مع المهاجم البوركينابي".

وتابع محمد الليثي: "مسئولو لجنة التخطيط قالوا إن كانوتيه لن يكون صفقة مناسبة للأهلي، وربما يسير على درب أنتوني موديست؛ لذا من الأفضل البحث عن مهاجم آخر بدلاً منه، وهو ما انصاع له كولر في النهاية، لكنه طلب بديلا أفضل منه لتدعيم هجوم الفريق".