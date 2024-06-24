الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق دورة الجوانب القانونية لمأموري الضبط القضائي بـ"الشباب والرياضة"

النائب العام
النائب العام

 انطلق اليوم بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى للسادة موظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة، وذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار" محمد شوقي "، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.

وافتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل للحضور تحية المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة، هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أهم أحكام قانون الرياضة، وضوابط التقتيش والرقابة على الهيئات الرياضية والشبابية، وآليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.

معهد البحوث الجنائية وزارة الشباب والرياضة وزير العدل النائب العام

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