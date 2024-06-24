الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الصاوى يبدأ تصوير دوره فى فيلم "سيكو سيكو".. الخميس

خالد الصاوى
خالد الصاوى

يستعد الفنان خالد الصاوي، لتصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “سيكو سيكو” يوم الخميس المقبل وهو الفيلم الذى يلعب بطولته كل من عصام عمر وطه دسوقي في أولى بطولاتهما المطلقة في عالم السينما. 

 

ويواصل المخرج عمر المهندس ترشيح أبطال الفيلم بالتزامن مع تصويره وذلك للانتهاء من تصوير العمل بالكامل في أقرب وقت ممكن لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

 

واستأنف نجوم الفيلم عصام عمر وطه دسوقي تصوير العمل أمس في اللوكيشن الخاص بالفيلم وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

وتدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من تفاصيل الفيلم والأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

 

وفيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وخالد الصاوي ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وهو أولى البطولات المطلقة لهما في مجال السينما، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، والمقرر عرضه فى نهاية عام 2024.

 

يذكر أن آخر أعمال عصام عمر هو مسلسل  "مسار إجباري" والذي شاركه في بطولته كل من أحمد داش، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

 

بينما كان آخر أعمال طه دسوقي، مسلسل "حالة خاصة"، الذي عرض على منصة واتش إت الرقمية، وتدور أحداثه  حول المحامي (نديم أبوسريع)، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

 

مسلسل "حالة خاصة" أحد إنتاجات منصة watch it الأصلية، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج «تى فيجن» للمنتج طارق الجناينى، وهو مكون من 10 حلقات.

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