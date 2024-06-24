الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الوادي الجديد توقع بروتوكولًا لتطوير زراعة النخيل في مصر

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء لجنة العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد واحدي الشركات التنمية الزراعية بشأن التعاون المشترك في إطار التنمية الزراعية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030" وعلى هامش زيارة لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات لجامعة الوادى الجديد.

وقع البروتوكل كلا من الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد يرافقه عددا من أساتذة كلية الزراعية والمهندس الشوربجى على غريب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة القابضة للتنمية الزراعية يرافقه المهندس بهاء عز العرب مدير عام الشركة وعددا من قيادات الشركة.

وقال الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، إن البروتوكول يستهدف تفعيل الابحاث المتعلقة بالمنتجات الثانوية للنخيل علي المستوي التجريبي والانتاجي بما يتواكب مع المنظور البيئي للوصول الي صفر مخلفات وكذلك دعم أنشطة البحث العلمي الزراعي بما يسهم في تحقيق أهداف الجهتين من خلال تمويل بعض الابحاث ذات الجدوي الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وأوضح  أن البرتوكول يستهدف كذلك دعم الشركة لعدد من طلاب الماجيستير والدكتوراه والأبحاث ذات الصلة بانتاج بذور محسنة وجودة منتجات النخيل وزراعة الأشجار الخشبية وإنتاج تقاوى البطاطس وتنظيم الندوات واللقاءات الإرشادية لتعميق الممارسات الزراعية المستدامة داخل الجامعة والمحافظة. 

ولفت إلى أن البروتوكول يستهدف البروتوكول تنفيذ المشاريع البحثية ذات الجدوي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية الموجودة لدي الطرفين وذلك علي مستوي النطاق التجريبي والانتاجي بمحافظة الوادي الجديد.

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