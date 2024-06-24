ديلى ميرور: إنتر ميامى مهتم بالتعاقد مع رافائيل فاران

يسعى نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن رحيل رافائيل فاران عن صفوفه بنهاية الموسم المنقضي.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية أن ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد ملاك النادي الأمريكي، واثق من قدرته على التوقيع مع رافائيل فاران في إنتر ميامي هذا الصيف بعد رحيله عن فريقه.

وخلال الموسم المنقضي، شارك فاران في 32 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.

وتتضمن صفوف فريق إنتر ميامي حاليًا ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، ويسعى لإكمال قائمة النجوم في صفوفه.

وبدأ فاران مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي لينس، وانتقل من فريق الشباب للفريق الأول في صيف 2010، ثم انتقل من نادي لينس لريال مدريد في الصيف التالي، ولعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ عام 2011، بعد انضمامه من فريق لينس الفرنسي ولمدة 10 سنوات؛ وحقق مع النادي الملكي 18 لقبًا، وشارك في 360 مباراة بقميص الفريق، وسجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 7 لزملائه في الفريق.

كما لعب فاران 93 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه، بجانب تسجيله 24 مباراة وصناعته تمريرتين حاسمتين لزملائه في فريق لينس الفرنسي.

وفي مجمل مسيرته، لعب فاران 477 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومثل رافائيل فاران المنتخب الفرنسي في مختلف مراحل الشباب، وبدأ تمثيل الفريق الأول في 22 مارس 2013 وكانت أولى مبارياته ضد منتخب جورجيا بتصفيات كأس العالم 2014، ومنذ ذلك الحين شارك في 93 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفًا.