الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ديلى ميرور: إنتر ميامى مهتم بالتعاقد مع رافائيل فاران

رافائيل فاران
رافائيل فاران

يسعى نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، في وقت سابق، عن رحيل رافائيل فاران عن صفوفه بنهاية الموسم المنقضي.

وذكرت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية أن ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق وأحد ملاك النادي الأمريكي، واثق من قدرته على التوقيع مع رافائيل فاران في إنتر ميامي هذا الصيف بعد رحيله عن فريقه.

وخلال الموسم المنقضي، شارك فاران في 32 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.

وتتضمن صفوف فريق إنتر ميامي حاليًا ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، ويسعى لإكمال قائمة النجوم في صفوفه.

وبدأ فاران مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي لينس، وانتقل من فريق الشباب للفريق الأول في صيف 2010، ثم انتقل من نادي لينس لريال مدريد في الصيف التالي، ولعب ضمن صفوف ريال مدريد منذ عام 2011، بعد انضمامه من فريق لينس الفرنسي ولمدة 10 سنوات؛ وحقق مع النادي الملكي 18 لقبًا، وشارك في 360 مباراة بقميص الفريق، وسجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 7 لزملائه في الفريق.

كما لعب فاران 93 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه، بجانب تسجيله 24 مباراة وصناعته تمريرتين حاسمتين لزملائه في فريق لينس الفرنسي.

وفي مجمل مسيرته، لعب فاران 477 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومثل رافائيل فاران المنتخب الفرنسي في مختلف مراحل الشباب، وبدأ تمثيل الفريق الأول في 22 مارس 2013 وكانت أولى مبارياته ضد منتخب جورجيا بتصفيات كأس العالم 2014، ومنذ ذلك الحين شارك في 93 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفًا.

إنتر ميامي رافائيل فاران مانشستر يونايتد الانتقالات الصيفية فاران

الأكثر قراءة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية

كم تبلغ حصة الفرد من الخبز المدعم فى الشهر بعد القرار الأخير للحكومة؟

طرح جديد لشقق "سكن لكل المصريين" 2024 بأسعار مخفضة وشروط ميسّرة.. إليك التفاصيل

خبراء اقتصاد يكشفون لـ"الدستور" أسباب الارتفاع البسيط فى سعر صرف الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

دعوة للتأمل وطرح.. Silence الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟

عمليات مركزة.. خطة جيش الاحتلال لإنهاء الحرب البرية فى غزة وإعلان الانتصار

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة