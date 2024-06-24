الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 8 سنوات قطيعة.. إيران والبحرين تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

إيران والبحرين
إيران والبحرين

اتفقت إيران والبحرين على استئناف العلاقات الثنائية بعد ما يقرب من 8 سنوات، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

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استئناف العلاقات بين البحرين وإيران

حيث قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، في تقرير لها، إن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، ونظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، تحدثا على هامش حوار التعاون الآسيوي الجاري في طهران.

واتفق الجانبان على إنشاء إطار لبدء المحادثات حول متطلبات استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الزياني إلى طهران خلال شهر واحد، حيث كانت الأولى خلال حفل تأبين الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو.

تحذير من حرب لبنان

وقد حذرت بعثة إيران بالأمم المتحدة، الجمعة، من "أي قرار إسرائيلي متهور" بشأن لبنان، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 

ونقلت الصحيفة عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل، وإن "أي قرار غير حكيم من قبل النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة"، هذا ما نشرته بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على موقع X وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف بيان البعثة: "مما لا شك فيه أن هذه الحرب سيكون لها خاسر واحد في نهاية المطاف، وهو النظام الصهيوني، مؤكدًا أن حركة المقاومة اللبنانية، حزب الله، لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وعن لبنان، وربما حان وقت الإبادة الذاتية لهذا النظام غير الشرعي".

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه يشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وإن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع سوء التقدير. 

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