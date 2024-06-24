محافظ أسوان يعزى ضحايا حادث دهس القطار بكيما.. وإنشاء كوبرى للمُشاة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن البدء في إنشاء كوبري السيل للمُشاة بعد الانتهاء من الدراسات الفنية، وإدراجه ضمن خطة العام المالي الجديد، مع غلق جميع الفتحات، وأماكن العبور غير الشرعية، خاصة بعد الانتهاء من إنشاء وتشغيل الكوبري العلوي للسيارات بمنطقة السيل، الذي أسهم في الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، وأيضًا تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بمناطق جنوب وشرق المدينة بعد غلق مزلقان السيل الجديد.

وتقدَّم محافظ أسوان، بخالص تعازيه لأهل أسرة مكوَّنة من 3 أشخاص عقب وفاتهم أمس، نتيجة تعرضهم لحادث دهس من أحد القطارات بكيما، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وتبيَّن أن الذين لقوا مصرعهم هم: الشيخ مصطفى هلال شفيق (35 سنة)، وزوجته مريم محمود محمد (26 سنة)، وابنهم مازن مصطفى هلال شفيق (9 أشهر)، وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي بمنطقة كيما، في موقع غير مخصص للعبور.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين، بضرورة الالتزام بقواعد المرور الآمن على خطوط السكك الحديدية في المواقع المُحددة للعبور للحد من الحوادث، والحفاظ على الأرواح وسلامة المُشاة.