طرح 3 محطات تسمين للإيجار فى مزاد علنى بأسيوط

ضمن مشروع الثروة الحيوانية..

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن طرح تأجير 3 محطات تسمين تابعة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، للإيجار في مزاد علني لمدة 3 سنوات، وهي "محطة تسمين منقباد بمركز أسيوط ومحطة ألبان عرب مطير بمركز الفتح ومحطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب".

على أن يتم الإعلان عن كراسة الشروط وتاريخ جلسة المزاد والمواصفات الفنية خلال الأيام القادمة عقب الانتهاء من تحديد السعر التقديري والمواصفات الفنية ولجنة المزاد، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول التابعة لها وتنمية الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه أشرف محمد حسن، مدير الشئون المالية والإدارية بالديوان العام للمحافظة، والدكتورة سحر عبدالله، نائب مدير مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وولاء صلاح، مدير وحدة الإيرادات بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطة والمقترحات التي تم وضعها لتعظيم الاستفادة من محطات التسمين التابعة للمحافظة، وهي "محطة تسمين منقباد بمركز أسيوط ومحطة ألبان عرب مطير بمركز الفتح ومحطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب"، ودراسة نتائج اللجنة المشكلة لوضع السعر التقديري وإعداد المواصفات الفنية ولجنة لمزاد لطرح تأجير تلك المحطات للإيجار في مزاد علني لمدة سنوات.

الإعلان عن المناقصات والمزايدات

ووجَّه محافظ أسيوط بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية من خلال أساليب الطرح في كل الجهات والوسائل الإعلانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد، تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.

كما وجه بالتنسيق مع الجهات القانونية والتنفيذية للالتزام بخطوات طرح المزادات والإعلان عنها بطريقة جيدة وفقًا للقانون لتحقيق أقصى استفادة منها، وتنسيق الجهود مع مسئولي الشئون المالية والمشتريات بديوان عام المحافظة لمراعاة إجراءات وتوقيتات الطرح وتركيب بانرات ولافتات إعلانية عن المزادات بالوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى.

بالإضافة إلى تركيب لافتة إعلانية أو بانر على الموقع المطروح في المزاد لحث المواطنين والمهتمين على المشاركة في المزادات، بالإضافة إلى الإعلان عن تلك المزادات وتوقيتات جلسة المزاد وشروطها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وصفحات المراكز والأحياء بالإضافة إلى الالتزام بالمراحل والإجراءات الخاصة بالمزادات.

وأشارت الدكتور سحر عبدالله إلى أن المواصفات الفنية سيتم تحديدها في كراسة الشروط التي يجري إعدادها وتحديد السعر التقديري لكل محطة من خلال اللجنة المشكلة لذلك، وتحديد موعد جلسة المزاد وسحب كراسة الشروط والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، منوهة إلى مزايا تلك المحطات تتمثل في أن محطة تسمين منقباد بمركز أسيوط تقع على مساحة فدان و18 قيراطا بقوة استيعابية قدرها 200 رأس، وتحتوي على مبنى إدارى واستراحة، وعدد 4 عنابر خارجية، و3 عنابر داخلية، وعدد 2 غرفة ومحطة صرف صحي بداخل الموقع.

يأتي هذا بالإضافة إلى أن محطة ألبان عرب مطير بمركز الفتح تقع على مساحة 9 أفدنة و9 قراريط بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي بقوة استيعابية حوالي من 1200 إلى 1800 رأس، وتحتوى على مبنى إداري واستراحة وعيادة بيطرية، وعدد 22 عنبرًا وعنبر طلق يسع حوالى 16 بوكسا، وعدد 8 عنابر ولادات حديثة وعنبر نامي وفطام وعنابر أمهات وعنابر رضيع ومحلب آلي، و4 غرف، ومبنى استراحة عمال و2 غرفة أمن ومخزن أعلاف ومحرقة، كما يجرى طرح محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب وتقع على مساحة 13 فدانًا و12 قيراطًا وتتكون من مبنى إداري ومخزن للعلف والردة و22 عنبر مصنف آلي تسمين ورضاعة وحلابة وطلائق ونامي، بالإضافة إلى مبنى استراحة مكون من أرضي و3 علوى ومبنى الحلابة وعيادة بيطرية وغرفة تلقيح صناعي و3 غرف هيكل خرساني وأرض زراعية يتم زراعتها برسيم داخل المزرعة بمساحة حوالى 32 قيراطًا، بالإضافة إلى بعض المعدات من سيارات ثلاجة وجرارات زراعية ومقطورة وميزان بيسكول.

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