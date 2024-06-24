محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجَّه بسرعة حلها

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها يوميًا، حيث وجَّه المحافظ، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بفحص عددٍ من شكاوى المواطنين، إحداها بناحية بير شمس مركز الباجور، والآخر بناحية ميت عافية بشبين الكوم والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وكلَّف المحافظ، الإدارة العامة لشئون البيئة، بفحص شكوى مواطن بناحية شبين الكوم ضد أحد المطاعم لإجراء معاينة على الطبيعة والتأكد من صحة شكواه حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم.

فحص شكاوى المواطنين

كما وجَّه المحافظ، إدارة تشغيل الشباب، بدراسة طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية كفر الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، وكلَّف محافظ المنوفية، مدير مشروع المواقف، بدراسة مقترح أحد المواطنين بشبرا خلفون يلتمس توفير سيارات أجرة من شبين الكوم إلى مدينة العاشر من رمضان تيسيرا على المواطنين ولتخفيف العبء عن كاهلهم، والعرض عليه لاتخاذ اللازم تحقيقًا للصالح العام.

ووجَّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، بالتواصل الدائم والفعَّال مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد قنوات اتصال مباشرة معهم؛ للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها وتخفيف العبء عن كاهلهم.