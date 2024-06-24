للهروب من شرطة الآداب.. شاب وفتاة يقفزان من بلكونة في التجمع الأول

فتحت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة تحقيقا حول قفز شاب وفتاة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول هربا من شرطة الآداب وتم نقلهما للمستشفى بعد إصابتهما بإصابات خطيرة.

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بسقوط شاب وفتاة من إحدى الشقق السكنية وبمعاينة محل البلاغ وسؤال الشهود، تبين سقوط شاب وفتاة من “بلكونة عقار” وإصابتهما بكسور وكدمات متفرقة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب والفتاة كانا داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عندما استهدفتها الشرطة، وحاولا الهرب بالقفز من بلكونة الشقة وأصيبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.