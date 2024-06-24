وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية

تفقّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية"، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وكان رفقته الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز، وبعض قيادات الوزارة والمركز.

واطلع وزير الزراعة على أقسام المعمل المختلفة وطبيعة عملها، كما شاهد تجربة إنتاج درينات البطاطس الهوائية (Aeroponic Potato Minitubers)، وشاهد أيضًا إنتاج شتلات العنب المطعومة وخط إنتاج شتلات الزيتون الخالية من الفيروس، وطرق ومراحل الإنتاج المختلفة.

وأكد "القصير" اهتمام الوزارة بالبحث العلمي وتجهيز معاملها البحثية بأحدث التقنيات التكنولوجية، مشيدًا بمستوى المعمل الذي حصل على الاعتماد الدولي والأيزو، كما أوضح أهمية جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي لدعم الصادرات المصرية والمساهمة في حماية المستهلك المصري.

كما وجّه بضرورة نشر وتوزيع هذا النوع من الشتلات الخالية من الفيروس على المزارعين، وإعداد قاعدة بيانات حول إنتاج شتلات المعمل وتقييم نتائجها لدى المزارعين.

وصرّح د. محسن أبورحاب، مدير معهد أمراض النباتات، بأن معمل "سمارت لاب" لتشخيص الأمراض النباتية، التابع للمعهد، نجح في اجتياز اختبارات تجديد الاعتماد الدولي (17025/2017) من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) لمدة أربع سنوات، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

من جانبه، استعرض د. أحمد شلبي، المشرف على المعمل، مهام المعمل التي تتركز في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيريا، وتدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.

وأوضحت د. سحر يوسف، رئيس قسم بحوث الفيروس والفيتوبلازما ومديرة المعمل، أن رؤية المعمل هى زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الأمراض النباتية، وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات، وزيادة الوعي بين العاملين في القطاع الزراعي، من خلال عقد الدورات التدريبية التى تهتم بتوصيل كل ما هو جديد في مجال الأمراض النباتية وتشخيصها.

يذكر أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض، كما يقوم المعمل بإصدار نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى، وكيفية التعرف علية والإبلاغ في حالة ظهور أمراض جديدة، وتتضمن النشرات أيضا طرق الوقاية والعلاج.

ومن أولويات المعمل أيضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم فى التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة، والمشاركة في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.

كما يقوم المعمل بتقييم كفاءة مختبرات الفحص التى تعتمد على تكنولوجيا الـDNA، وإصدار شهادات دولية للخلو من الأمراض الفيروسية والفيتوبلازما التى تصيب المحاصيل البستانية الهامة، مثل الموالح والفراولة والبطاطس والطماطم والزيتون والعنب والمشمش والخوخ، بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.