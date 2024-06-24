الإثنين 24 يونيو 2024
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بدء إطلاق الحوار الوطنى لمنع قطع الأشجار بحضور وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

بدأت منذ قليل فعاليات الحوار الوطني لمنع قطع الأشجار تحت شعار "مبادرة الـ100 مليون شجرة مسئولية مشتركة"، بهدف العمل من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا. يشارك في الحوار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ويهدف الحوار إلى وضع توصيات واضحة لتنظيم التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا القرار. كما يهدف الحوار إلى إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل. تنظم هذه الفعالية وزارة البيئة بالتعاون مع إحدى الجمعيات، وتقام في أحد فنادق القاهرة الجديدة.

بدأت الجلسة الأولى بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والوزيرة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى ممثلين من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزارات منها وزارة التنمية المحلية ووزارة التعليم. كما حضر الحوار خبراء ومتخصصون في مجال البيئة، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة، وكذلك ممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.

بدء إطلاق الحوار الوطنى لمنع قطع الأشجار بحضور وزيرة البيئة

أعلنت الوزيرة عن أن مشاركتها في الحوار الوطني ليست بصفتها وزيرة البيئة فقط، بل أيضًا كخبيرة متخصصة في الملف البيئي. 

وأشارت إلى أن وزارة البيئة قامت بإطلاق العديد من المبادرات الخضراء منذ سنوات، والتي يجب أن لا تُغفَل، وقد تم دمج هذه المبادرات في السياسات والخطط التنموية الوطنية، وقد بذلت أجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني جهودًا كبيرة في هذا الصدد بشكل تشاركي مستمر مع الوزارات والجهات المعنية، خاصة وزارة البيئة.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك حراكا مجتمعيا ملحوظا حول أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر خاصة الأشجار.

وأشارت إلى أنه من الألم رؤية أي اعتداء على الأشجار، ويزداد الألم عندما يكون القطع لأسباب غير منطقية. ومن منطلق المسئولية، دعت إلى إجراء حوار وطني عاجل حول كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

الحوار الوطنى مبادرة الـ100 مليون شجرة استدامة بيئتنا وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الاشجار

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