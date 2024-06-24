النائب العام يزور مقر جامعة مكتب المدعى العام للاتحاد الروسى

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي زيارة لمقر جامعة مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين.

والتقى مدير الجامعة ماتسكيفيتش إيجور ميخائيلوفيتش، الذي اصطحبه في زيارة تفقدية للجامعة، وأطلعه ووفد النيابة العامة المرافق له، على كليات الجامعة وأقسامها وهيكلها الإداري وما تمنحه من درجات علمية لأعضاء النيابة العامة الروسية.

وتباحث النائب العام ومدير الجامعة في سبل تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية والروسية.

النائب العام

النائب العام

النائب العام