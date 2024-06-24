الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 24 يونيو في المحافظات

طقس حار
طقس حار

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين تزامنًا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الأيام الجارية، لذلك ينشر الدستور حالة الطقس اليوم في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لما ذكرته الهئية العامة للأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 يشهد طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2)، محذرين المصطافين مراعاة ذلك.

تصل لـ50 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتوجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الإثنين 24 يونيو 2024  

القاهرة والوجه البحري

العظمى 39

الصغرى 28

 

السواحل الشمالية

العظمى 32

الصغرى 23

 

جنوب سيناء

العظمى 41

الصغرى 31

 

شمال الصعيد

العظمى 41

الصغرى 26

 

جنوب الصعيد

العظمى 44

الصغرى 29

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-6-2024

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25 يونيو 2024 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على اغلب الانحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وسنشهد نشاط للرياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الثلاثاء 25 يونيو 2024 

القاهرة والوجه البحري

العظمى 39

الصغرى 28

 

السواحل الشمالية

العظمى 32

الصغرى 23

 

جنوب سيناء

العظمى 41

الصغرى 31

 

شمال الصعيد

العظمى 41

الصغرى 25

 

جنوب الصعيد

العظمى 45

الصغرى 29

 

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