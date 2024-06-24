حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 24 يونيو في المحافظات
ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين تزامنًا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الأيام الجارية، لذلك ينشر الدستور حالة الطقس اليوم في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لما ذكرته الهئية العامة للأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم الاثنين 24 يونيو 2024
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 يشهد طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2)، محذرين المصطافين مراعاة ذلك.
درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الإثنين 24 يونيو 2024
القاهرة والوجه البحري
العظمى 39
الصغرى 28
السواحل الشمالية
العظمى 32
الصغرى 23
جنوب سيناء
العظمى 41
الصغرى 31
شمال الصعيد
العظمى 41
الصغرى 26
جنوب الصعيد
العظمى 44
الصغرى 29
حالة الطقس غدا الثلاثاء 25 يونيو 2024
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا على اغلب الانحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وسنشهد نشاط للرياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الثلاثاء 25 يونيو 2024
القاهرة والوجه البحري
العظمى 39
الصغرى 28
السواحل الشمالية
العظمى 32
الصغرى 23
جنوب سيناء
العظمى 41
الصغرى 31
شمال الصعيد
العظمى 41
الصغرى 25
جنوب الصعيد
العظمى 45
الصغرى 29
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