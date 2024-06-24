الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خريطة معارض الكتب العربية خلال النصف الثاني من 2024

معارض الكتب
معارض الكتب

تستعد العديد من دور النشر العربية والدولية، للمشاركة في معارض الكتب العربية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" خريطة معارض الكتب العربية خلال النصف الثاني من 2024؛ وفقا لموقع اتحاد الناشرين العرب والتي جاءت كالتالي..

خريطة معارض الكتب العربية خلال النصف الثاني من 2024

معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي (تركيا) خلال الفترة من 10 وحتى 18 أغسطس المقبل.
معرض الرياض الدولي للكتاب (المملكة العربية السعودية) خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل.
معرض عمان الدولي للكتاب (المملكة الأردنية الهاشمية) خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر المقبل.
معرض لبنان الدولي للكتاب (لبنان) خلال الفترة من 10 وحتى 20 أكتوبر المقبل.
معرض الشارقة الدولي للكتاب (الإمارات العربية المتحدة) خلال الفترة من 6 وحتى 16 نوفمبر المقبل.
معرض الكويت الدولي للكتاب (الكويت) خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر المقبل.
معرض العراق الدولي للكتاب (العراق) خلال الفترة من 4 وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ختام معرض بكين الدولي للكتاب

اختتمت أمس الأحد، فعاليات الدورة الـ30 لمعرض بكين الدولي للكتاب، التي أقيمت خلال الفترة من 19-23 يونيو الجاري، في العاصمة الصينية "بكين"، وذلك بمشاركة أكثر من 1600 عارض من 71 دولة ومنطقة لعرض 220 ألف كتاب صيني ودولي.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"؛ فقد شهد معرض بكين الدولي للكتاب عقد أكثر من 1000 حدث ثقافي، والتوصل إلى أكثر من 2100 اتفاقية تجارية أو بيان نوايا بشأن حقوق الطبع والنشر، مشيرة إلى أن "بكين الدولي للكتاب"، الذي يعد ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم، يعمل على تمهيد الطريق أمام الثقافة الصينية لتتوجه نحو العالمية، وليكون بمثابة جسر للتعلم المتبادل بين الحضارات.

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