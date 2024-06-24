الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسي يوقع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء المنشآت الصحية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانونًا رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء المنشآت الصحية

وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم منح التزام المنشآت الصحية القانون المرافق العامة تشغيل وتطوير المنشآت

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