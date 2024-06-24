الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد المجرى يكشف طبيعة حالة "فارجا" بعد إصابته فى مباراة اسكتلندا

بارناباس فارجا لاعب
بارناباس فارجا لاعب المجر بعد سقوطه على أرضية الملعب

كشف الاتحاد المجري لكرة القدم عن حالة بارناباس فارجا، لاعب منتخب بلاده الأول، بعد إصابته التي تعرض لها خلال مباراة المجر واسكتلندا في إطار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا «يورو 2024».

وشهدت الدقيقة 70 من عمر المباراة إصابة قوية جدًا لفارجا الذي اصطدم بحارس مرمى اسكتلندا أنجوس جان إثر تنفيذ ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المنتخب الاسكتلندي.

واحتبست الأنفاس لعدة دقائق مرت طويلة على كل من في الملعب بسبب سقوط فارجا دون أي حركة، حتى تدخل رجال الإسعاف وقاموا بإخراجه محمولًا إلى خارج الملعب الذي غادره بشكل فوري.

وقال الاتحاد المجري إن حالة بارناباس فارجا مستقرة، مشيرًا إلى أن اللاعب استعاد وعيه وأجرى الفحوصات في مستشفى شتوتجارت.

ونشر الاتحاد المجري تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» "تويتر سابقًا": "أصيب بارناباس فارجا بعدة كسور في الوجه وارتجاج في المخ خلال المباراة. سيخضع على الأرجح لعملية جراحية"، مضيفًا أن اللاعب سيقضي الليلة في المستشفى، وأن الفريق بأكمله يشجعه.

وكان المنتخب المجري قد تغلب على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لـ«يورو 2024».

وسجل كيفين كسوبوت هدف الفوز لمنتخب المجر، في الدقيقة 90+10 من عمر المباراة.

ويحتل المنتخب المجري المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، لينتظر تحديده مصيره في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بوابة أفضل الثوالث، بينما تجمد رصيد اسكتلندا، عند نقطة واحدة في المركز الرابع، ليتأكد توديعه منافسات البطولة.

الاتحاد المجري لكرة القدم بارناباس فارجا المجر اسكتلندا كأس أمم أوروبا يورو 2024

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