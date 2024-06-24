خبير تربوى: الجامعات الحكومية والأهلية شهدت طفرة خلال 10 أعوام مضت

قال الدكتور عاصم حجازي، مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، إن الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية شهدت طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة، إذ بلغ عددها نحو 109 جامعات، بنسبة نمو بلغت 122%، جرى ربطها بسوق العمل، بعد تأهيل وتدريب الطلاب.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم العالي يرتبط الآن بالتنمية المستدامة عام 2030 بشكل كبير، ويوجد اهتمام كبير جدًا من الدولة المصرية بالبحث العلمي.

وأشار مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة إلى أن هذا الاهتمام يمثل السبب في تقدم مصر في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أنه يوجد بمصر 28 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية.