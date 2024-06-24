جامعة الوادى الجديد تستقبل لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، وعضوية كل من الدكتور الشوادفي منصور موسى على مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة والأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية؛ وذلك لمناقشة مواد لائحة مرحلة البكالوريوس للكلية.

وناقشت لجنة قطاع العلوم الزراعية بمقر كلية الزراعة مواد لائحة مرحلة البكالوريوس للكلية ومحتويات المقررات بعد تطويرها وتحديثها وإضافة برنامج الهندسة الزراعية لتواكب الجديد في مجال الزراعة، من حيث استخدام أحدث البرامج والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة.

وبذلك تكون الكلية قادرة على تخريج خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا لتلبية احتياجات سوق العمل من المستثمرين في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي على أرض محافظة الوادي الجديد، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.