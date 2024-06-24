قيادى بمستقبل وطن: 30 يونيو سطرت ملحمة عظيمة وكانت البداية لمسيرة التنمية

أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة عظيمة، عندما خرج المصريون جميعًا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشرطة وجموع الشعب المصري بحلول الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عبدالغني، في بيان له اليوم، إن وعي المصريين ووطنيتهم كان السبب في اندلاع تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد، رفضًا لكل السياسات القمعية والموجة غير المسبوقة من الاضطرابات، وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الداخلية وتراجع مكانة مصر الإقليمية والدولية، وفقدان المصريين الأمان.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن تكاتف الشعب المصري خلف القيادة السياسية واتحاده مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة، كان سببًا في نجاح الثورة وإزاحة الإخوان، وإنقاذ مصر من الانقسام الداخلي والدخول في مرحلة اللا عودة، كما حدث في عدد من الدول المجاورة، وتعزيز حالة التماسك المجتمعي ووحدة الوطن والحفاظ عليه.

وأشار عبدالغني إلى أن 30 يونيو التي وحدت المصريين في مواجهة التحديات والمخاطر والتصدي لأعداء الوطن، وردع أي تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، كانت الباب نحو الارتقاء بوضع المواطن المصري وإعادة تقويمه مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة والضعف، وكذلك أيضًا البدء في مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي وتحسين كل الخدمات من الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية والعمل على بناء الجمهورية الجديدة.

على صعيد آخر، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتحقيق استثمار أجنبي مباشر يصل لـ10 مليارات دولار 2023، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من إجراءات لتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر، حيث نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم مناخ الاستثمار، وذلك في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة بالأخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.