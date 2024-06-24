الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. الداخلية يواجه زد إف سى فى مباراة الأمل الأخير

الداخلية خسر مباراته
الداخلية خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي

يحل زد إف سي ضيفا على فريق الداخلية في السابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة  دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين خاصة أنها تمثل الأمل الأخير للداخلية للاحتفاظ بآماله في البقاء وفي نفس الوقت تعتبر بوابة زد إف سي للعودة للمربع الذهبي.

ويحتل الداخلية بقيادة عيد مرازيق المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد 15 نقطة من انتصارين وتسعة تعادلات و15 هزيمة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

الداخلية والتناقض بين الدفاع والهجوم

وجمع الداخلية أربع نقاط من المباريات الخمس الأخيرة من الفوز على المقاولون والتعادل مع الجونة والهزيمة أمام بلدية المحلة وسموحة والأهلي ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 18 وتقليص الفارق مع بلدية المحلة وفاركو في حال هزيمتهما أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري .

الغريب أن الداخلية الذي كان يعاني من أزمة العقم التهديفي سجل ستة أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة لكن شباكه اهتزت خمس مرات وهو مادفع عيد مرازيق للحديث مع لاعبيه بشأن التمركز الدفاعي وافتقاد التركيز في الدقائق الأخيرة والذي كان سببا في الهزيمة أمام سموحة والأهلي.

في المقابل يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز السادس برصيد 38 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثالث والعشرين والخامس والعشرين وحقق زد إف سي  تسعة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر أربع مباريات وسجل 32 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا.

زد إف سي لم يحقق الفوز في آخر مباراتين

وجمع زد إف سي 8 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة وسموحة والتعادل مع الاتحاد السكندري وفاركو والهزيمة أمام المقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 41 والتقدم للمركز الرابع.

 وحرص مجدي عبد العاطي على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباراة الأخيرة أمام فاركو وأدت لاهتزاز شباك الفريق مرتين وطالب مجدي عبدالعاطي لاعبيه بالعودة للانتصارات ودخول المربع الذهبي بعد التعادل في أخر مباراتين مع الاتحاد السكندري وفاركو.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده محمد عزازي ونور الدين سعيد ومعهم هشام القاضي حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الداخلية زد إف سي عيد مرازيق مجدي عبد العاطي

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