الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شباب المصريين بالخارج يطالب بالتصدي لسماسرة الحج المخالف ويشيد بدور القنصلية المصرية بجدة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين،أهمية تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة بشأن الحجاج، المتوفين والمفقودين، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات والهيئات المعنية يقع على عاتقها اتخاذ عدد من الاجراءات المهمة؛ فى مقدمتها تكثيف الجهود مع السلطات السعودية لاستلام الجثامين؛ وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين؛ فضلا عن وضع الضوابط والاجراءات لمنع تكرار هذه الأزمة؛ مع تقنين منح تأشيرات الزيارة قبل وأثناء موسم الحج.

وأشاد اتحاد شباب المصريين بجهود السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام بجده خلال موسم الحج على توفير كافة الخدمات للمصريين وتسهيل أي معوقات حرصا على تأديتهم كما أشاد بتشكيل القنصلية غرفة عمليات لمتابعة التكليفات الرئاسية بشأن الحجاج المتوفين والمفقودين.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء مجلس الإدارة،النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد والاعلامي علاء خليل والمهندس امجد المناوي والمحاسب شريف النسيري مؤسسات الدولة وأجهزة الاعلام بضرورة توعية المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والكيانات الوهمية، والتأكد من حصولهم على تأشيرات بالحج حتى لا تتكرر هذه المعاناة مرة أخرى.

وأثنى اتحاد شباب المصريين بالخارج على جهود المتطوعين من ابناء مصر فى مكه جده فى التعامل مع اهالى الحجاج المتوفين والمفقودين مؤكدا  انه كعادة ابناء مصر فى الخارج ظهر شباب مصرى رجال وسيدات بمواقف بطولية عملوا على مدار أيام الأزمة دون كلل او ملل فى شتى أنحاء المملكة وهم يضربون اروع المثل من خلال  عمل جماعى متميز وظهرت اسماء مصرية تستحق الشكر التقدير موجهًا الشكر للسلطات السعوديه لتعاونها وتقديم كل الدعم اللوجستي.

على صعيد آخر، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتحقيق استثمار أجنبي مباشر يصل لـ10 مليارات دولار 2023، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من إجراءات لتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر، حيث نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم مناخ الاستثمار، وذلك في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة بالأخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

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