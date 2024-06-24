"30 يونيو.. إرادة شعب".. تنفيذ 1214 مشروعًا في القطاع الصحي خلال 10 سنوات

شهد القطاع الصحي طفرة كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى عام 2024، حيث تم العمل بـ 1214 مشروعًا قوميًا في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالقطاع الصحي شاملا المبادرات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة تتخطى 144.8 مليار جنيه.

تفاصيل المشروعات المنفذة بقطاع الصحي خلال 10 سنوات

وجرى الانتهاء من 810 مشروعات، ويجري العمل بـ 404 مشروعات تشمل (مستشفيات، وحدات ومراكز طبية، ومشروعات متنوعة)، وذلك ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد ومبادرات رئاسية.

وتضمنت تلك المشروعات 336 مشروعا بـ إقليم القاهرة الكبرى، و286 مشروعًا بإقليم جنوب الصعيد، و239 مشروعًا بإقليم مدن القناة، و115 مشروعا بإقليم الدلتا، و86 مشروعًا بإقليم الإسكندرية، 83 مشروعا بإقليم شمال الصعيد، و33 مشروعا بإقليم وسط الصعيد، بالإضافة إلى 36 مشروعا آخر.

ومن المتوقع الانتهاء من 20 مشروعا بـ 11 محافظة خلال الـ 8 أشهر القادمة، بتكلفة إنشائية تبلغ 10.9 مليار جنيه، وستعمل تلك المستشفيات بطاقة 2747 سريرا يشمل (1847 سرير إقامة، و459 سرير عناية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة، و96 غرفة عمليات).

كما أنه المتوقع خلال 2025 - 2026 الانتهاء من 54 مشروعا بـ 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه، وستعمل تلك المشروعات بطاقة 9588 سريرا، يشمل (6414 سرير إقامة، و2215 سرير عناية، و1405 ماكينات غسيل كلوي، و959 حضانة، و313 غرفة عمليات.

وتم الانتهاء من 20 مشروع تطوير وإنشاء مراكز تنمية وصحة الأسرة، فضلا عن استمرار العمل بـ 26 مشروعا والاستعداد لطرع مشروعين آخرين، وذلك خلال 10 سنوات في الفترة من 2014 وحتى عام 2024.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 138 مشروعا في محافظة القاهرة، بتكلفة 1.9 مليار منها مستشفى 15 مايو الجديد، ومركز أبحاث الأسنان مدينة نصر، وإنشاء مبنى الأورام بمستشفى دار السلام، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات، وتطوير 4 أدوار في مستشفى الهلال كمرحلة أولى، وتطوير المبنى 1 في مستشفى السلام التخصصي، وتطوير مبنى العلاج بأجر والطابقين السادس والسابع بمستشفى الساحل التعليمي، وتطوير عنابر الرجال والسيدات بمستشفى العباسية للصحة النفسية، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم، ومشتقات البلازما بدار السلام، وتطوير أقسام مستشفى هليوبوليس، تطوير مبرة مصر القديمة، واستكمال تطوير مستشفى عين شمس العام، وتطوير مستشفى الخازندارة العام، وتطوير ورفع كفاءة معهد ناصر، وإنشاء مركز القلب المفتوح للأطفال بمستشفى مبرة المعادي، ورفع كفاءة مبنيي 23 و24 بحميات العباسية، وتطوير أجنحة القسم الداخلي بالدور الثالث في مستشفى الزيتون التخصصي، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بالعباسية، وتطوير مبنى الأوكسجين في صدر العباسية، وتطوير أقسام مستشفى القبطي، وتطوير حميات حلوان، وتطوير مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية.

وفي محافظة القاهرة تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها مستشفى بولاق أبو العلا، بنسبة تنفيذ 31% وبطاقة استيعابية 130 سريرا وبقيمة 685 مليون جنيها للمرحلة الأولى، ومستشفى صدر العباسية بنسبة تنفيذ 92% وبطاقة استيعابية 44 سريرا بقيمة 170 مليون جنيه، ومدينة ناصر الطبية بنسبة تنفيذ 25% وبطاقة استيعابية 1693 سريرا وبقيمة 8.5 مليار جنيه، ومبنى المعامل المركزية بنسبة تنفيذ 66%، وبقيمة 1.3 مليار جنيه، فضلا عن 82 مشروعا متنوعا بقيمة 4 مليارات جنيه، ومن المقرر طرح 7 مشروعات بقيمة 3 مليارات و880 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 1287 سريرا.

ويجري إعداد مستندات الطرح لكل من المعهد القومي لعلاج الإدمان للأطفال والمراهقين ومركز الدراسات النفسية، بطاقة استيعابية 200 سرير، ومستشفى حلوان للصحة النفسية بطاقة استيعابية 290 سريرا، ومستشفى حلوان العام، بقيمة 1100 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير، ومستشفى الزاوية الحمراء بقيمة 700 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 132 سريرا، ومستشفى المرج العام، بقيمة 1200 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير.

وفى محافظة الجيزة تم الانتهاء من 58 مشروعا، بقيمة 1.9 مليار جنيه، منها تطوير مستشفى شبرامنت المركزي، مستشفى صدر العياط، ومستشفى صدر الجيزة وتطوير وتأهيل ورفع كفاءة مبنى معهد القلب القومي، وتطوير مستشفى الصف المركزي، وتطوير عدد 2 مبنى بمستشفى العجوزة، وإنشاء مبنى الامتداد بمستشفى الهرم، وتطوير حميات إمبابة، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بالعجوزة، وإنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي، وتطوير صدر إمبابة.

ويتم تنفيذ 19 مشروعا، بقيمة 4.45 مليار، بطاقة 225 سرير، ومن المقرر طرح 3 مشروعات جديدة، بتكلفة 6 مليارات جنيه، وبطاقة استيعابية 975 سريرا.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة فقد تضمنت مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 65% بقيمة 1200 مليون وبطاقة استيعابية 225 سريرًا وتطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة (صول) بقيمة 40 مليون وبنسبة تنفيذ 50%، وتطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة عرب أبو عريضة بنسبة تنفيذ 50% وبقيمة 40 مليون، فضلا عن 16 مشروعا متنوعا بقيمة 3.170 مليار جنيه كما أنه يجري إعداد مستندات الطرح لكل من مستشفى أطفيح بقيمة 1400 مليون وبطاقة استيعابية 210 أسرة، ومستشفى أم المصريين بقيمة 3800 مليون وبطاقة استيعابية 540 سريرًا.

وفي محافظة القليوبية، بلغت المشروعات التي تم تنفيذها، 20 مشروعا بقيمة 1.230 مليار، بطاقة استيعابية 485 سريرا، منها إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزي، ومستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة المركزي، ومستشفى قها، وقليوب المركزي، تطوير شامل لمستشفى بنها للتامين الصحي،وتطوير حميات طوخ، وتطوير مستش فى ناصر بشبرا، ومستشفى صدر 23 يوليو، ومستشفى أبوالمنجا المركزي.

كما أنه يجري تطوير مبنى العيادات الخارجية بالقناطر الخيرية، بقيمة 47 مليون و500 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 60%، ومستشفى طوخ المركزي بنسبة تنفيذ 80%، بقيمة 576.015 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 98 سريرا، ومستشفى شبين القناطر بنسبة تنفيذ 40% بقيمة 1400 مليون بطاقة استيعابية 172 سرير، فضلًا عن 11 مشروعا متنوعا بقيمة 2.874 مليار جنيه، ويجري إعداد مستندات الطرح لمستشفى الخصوص المركزي بقيمة 1200 مليون وبطاقة استيعابية 200 سرير.

وفى محافظة الإسكندرية، بلغت المشروعات التى تم تنفيذها 34 مشروعا، بتكلفة 776 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 177 سريرا، منها مستشفى العجمي النموذجي، وترميم مبنى الجراحات ووتطوير وحدة القلب المفتوح وتطوير الاستقبال بمستشى جمال عبدالناصر، وتطوير مستشفى صدر كوم الشقافة، وإنشاء بنكر بمستشفى القباري، وتطوير صدر المعمورة، وحميات الإسكندرية.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها فى الإسكندرية فهى مستشفى حميات الإسكندرية ( مبنى العزل) بقيمة 100 مليون وبطاقة استيعابية 48 سريرا وبلغت نسبة التنفيذ 98%، ومركز عباس حلمي لعلاج الإدمان بالعجمي بنسبة تنفيذ 60% وبقيمة 24 مليون جنيه و566 ألفا وبطاقة استيعابية 100 سرير، فضلًا عن 15 مشروعا متنوعا، بقيمة 584 مليون جنية، ويجري إعداد مستندات الطرح لمستشفى برج العرب الجديدة بقيمة 1.4 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 200 سرير، ومستشفى النهضة بقيمة 750 مليون وبطاقة استيعابية 100 سرير.

أما عن محافظة السويس فقد تم تنفيذ 32 مشروعا، بتكلفة 2.458 مليار، بطاقة استيعابية 579 سريرا، والتي تضمنت مجمع السويس الطبي بطاقة استيعابية 480 سريرا وبقيمة 1.937 مليار جنيه، ووحدة طب أسرة السويس 1 ووحدة طب أسرة جنيفة، ووحدة طب أسرة السلام 1، ومركز طب أسرة التوفيق، ومركز طب أسرة الشروق، ووحدة طب أسرة شندورة، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، وإنشاء مركز أورام السويس، وإنشاء مركز الجهاز الهضمي والكبد بحميات السويس.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها في السويس فقد تضمنت 13 مشروعا، بتكلفة 1.830 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 664 سريرا، شاملة مركز طب أسرة الصباح، بنسبة تنفيذ 92% وبقيمة 20 مليون جنيه و800 ألف، وتطوير 3 مباني في مستشفى حميات السويس بطاقة استيعابية 51 سريرا، وبقيمة 68 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 85%، وتطوير مستشفى التأمين الصحي بالسويس بنسبة تنفيذ 98% وبقيمة 255 مليون وبطاقة استيعابية 130 سريرا، ومستشفى طوارئ العين السخنة بنسبة تنفيذ 7% وبقيمة 492 مليون وبطاقة استيعابية 50 سريرا، فضلا عن 6 مشروعات متنوعة بقيمة 218 مليون جنيه و963 ألفا، كما أنه يجري إعداد مستندات الطرح لمركز طب أسرة الكومنولث بقيمة 40 مليون ومركز أرض المشتل بقيمة 40 مليون ومبنى مخزن وجراج بقيمة 90 مليون جنيه.

وفي الوادي الجديد فقد تضمنت المشروعات التي تم تنفيذها 7 مشروعات، بتكلفة 80 مليون جنيه، و944 ألف جنيه، وشملت مستشفى الخارجة العام، ومستشفى صدر الخارجة، ورفع كفاءة مستشفى حميات الخارجة، ويجري تنفيذ مستشفى الداخلة العام بقيمة 680 مليون وبنسبة تنفيذ 88% وبطاقة استيعابية 138 سريرا، ومستشفى الفرافرة بقيمة 625 مليون جنيه و400 ألف وبنسبة تنفيذ 3% وبطاقة استيعابية 80 سريرا، ومركز تنمية أسرة الكفاح بقيمة 40 مليون جنيه و60 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 30%.

وفى محافظة الإسماعيلية، تم الانتهاء من 57 مشروعا بإجمالي عدد أسرة 1090 سريرا بتكلفة إجمالية 3.068 مليار خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وتضمنت تطوير المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتطوير مستشفى طوارئ أبو خليفة، وتطوير مستشفى القنطرة غرب، وتطوير مستشفى القصاصين مرحلة أولى، ومستشفى فايد التخصصي، وتطوير مركز 30 يونيو لجراحات الكلى والمسالك البولية، وتطوير حميات التل الكبير، وصدر الإسماعيلية.

أما المشروعات الجاري تنفيذها فقد بلغ 16 مشروعا بإجمالي 316 سريرا بتكلفة 2 مليار جنيه، و94 مليون جنيه و887 ألف جنيه، وتضم المشروعات (مستشفى القصاصين مبنى العيادات، القنطرة شرق، التل الكبير، أبو صوير، مستشفى التأهيل الطبي التخصصي، وعدد 6 مراكز طب أسرة.

وفي محافظة الشرقية، تم الانتهاء من 5 مشروعات بإجمالي 184 سريرا بتكلفة 302 مليون جنيه و407 آلاف جنيه، وتضمنت تطويرا جزئيا بمستشفى الأحرار، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بههيا، ومستشفى العزازي للصحة النفسية، ومركز صدر الزقازيق، ومستشفى حميات الزقازيق.

وبالنسبة للمشروعات الجاري العمل بها في محافظة الشرقية فقد تضمنت 14 مشروعا بإجمالي 335 سريرا بتكلفة 2.371 مليار جنيه، ومنها مخزن بساتين بركات، ومخزن القرين، ومخزن النصيري، ومستشفى أبو كبير والحسينية، ومشروع يجري طرحه بمستشفى أبو حماد بإجمالي عدد أسرة 110 بتكلفة 700 مليون جنيه.

وفي محافظة الغربية، تم الانتهاء من 16 مشروعا باجمالي 423 سريرا وبتكلفة 816 مليون جنيه، و643 ألف جنيه، حيث تم تطوير مستشفى حميات المحلة، وإنشاء مستشفى رمد المحلة، ومستشفى محلة مرحوم، وحميات طنطا، وبناء جناح بمستشفى سمنود المركزي، وتطوير شامل لمستشفى زفتى العام، وتطوير مستشفى حميات زفتى، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بطنطا.

وبالنسبة للمشروعات الجاري العمل فيها في محافظة الغربية فقد شملت 11 مشروعا بإجمالي 842 سريرا بتكلفة 2 مليار جنيه و715 ملايين جنيه، وتضم (مستشفي طنطا العام- السنطة المركزي- مبني أورام طنطا الجديد- حميات كفر الزيات- مركز تنمية أسرة ششتا) بالإضافة إلى مشروعين بإجمالي 280 سريرا جاري طرحها، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وهما مستشفى المحلة للصحة النفسية، ومستشفى بشبيش.

وفي محافظة الدقهلية تم الانتهاء من 6 مشروعات، بإجمالي 44 سريرا بتكلفة 293 مليون جنيه و551 ألفا ومنها مستشفى المنصورة التخصصي، وحميات المنصورة، وصدر المنصورة، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها 10 مشروعات بإجمالي 545 سريرا بتكلفة 2.429 مليار، وتضم (صدر المنصورة- مستشفى بني عبيد المركزي - مركز تنمية أسرة كفر الوكالة) ومشروعات يجري طرحها للتطوير بإجمالي 5 مشروعات، ومنها مستشفى ميت غمر، ومستشفى طلخا، ومستشفى دكرنس، وحميات دكرنس، وطوارئ مستشفى جمصة.

وفى محافظة البحر الأحمر، تم الانتهاء من 3 مشروعات بإجمالي 272 مليون جنيه و422 ألفا، منها مستشفى شلاتين المركزي، وحميات الغردقة، وإنشاء وتجهيز مستشفى القصير المركزي، فيما يجري العمل بعدد 3 مشروعات بطاقة 175 سريرا بإجمالي 399 مليون جنيه و625 ألف جنيه، وتضم إنشاء مبني القسطرة وتطوير المبنى الفندقي بمستشفي الغردقة العام، مستشفى رأس غارب المركزي، وسكن أطباء شلاتين.

كما أنه يجري إنشاء مبنى القسطرة وتطوير المبنى الفندقي بمستشفى الغردقة العام بقيمة 157.353 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 65 سريرا ونسبة تنفيذ تقدر بـ 85 %، ومستشفى رأس غارب المركزي بقيمة 235 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 110 أسرة بنسبة تنفيذ تقدر بـ 70%، بالإضافة إلى سكن أطباء شلاتين بقيمة تبلغ 7.272 مليون جنيه.

وفي محافظة البحيرة، تم الانتهاء من 16 مشروعا بطاقة استيعابية تبلغ 284 سريرا بقيمة 691.285 مليون جنيه، ومنها مستشفى كوم حمادة المركزي، وتطوير شامل للمبنى التخصصي للمعهد القومي بدمنهور، ومركز الكبد دنشال، وحميات دمنهور، وحدة تنمية الأسرة بكفر داوود، وحدة تنمية الأسرة بالقوني، وحدة تنمية الأسرة بلقطر.

كما يجرى العمل على إنشاء 10 مشروعات بطاقة استيعابية تبلغ 576 سريرا، بقيمة تقدر بـ 3 مليارات، و95 مليون جنيه، و941 ألف جنيه، حيث يجري إنشاء مستشفى بدر المركزى بقيمة 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير، ونسبة تنفيذ تصل إلى 72%، ومستشفى الامراض الصدرية بدمنهور بقيمة تبلغ 22 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 76 سريرا، بنسبة إنجاز تصل إلى 60% كمرحلة ثانية.

وتشهد محافظة البحيرة، مشروعات أخرى يجري الانتهاء منها، وهي مستشفى حوش عيسي بقيمة 1200 مليون جنية بطاقة استيعابية تبلغ 175 سرير بنسبة تنفيذ تصل إلى 3% ومستشفى أبو حمص بقيمة 1100 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 225 سريرا.

أما المشروعات الجاري طرحها تبلغ 4 مشاريع بطاقة استيعابية تبلغ 484 سريرا بقيمة 2.950 مليار جنيه، وهي مستشفى إفلاقة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية إفلاقة مركز دمنهور (صحة نفسية) بقيمة 70 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 34 سريرا، ومكتب صحة بدر، ومستشفى أبو المطامير 1.4 مليار جنيه، ودراسة إنشاء مستشفى شبراخيت.

وبالنسبة لمحافظة المنوفية، فقد تم الانتهاء، من 12 مشروعٍا بطاقة استيعابية تبلغ 305 أسرة، بقيمة 629.285 مليون جنيه، متضمنة مبنى طوارئ مستشفى شبين الكوم، مستشفى الباجور التخصصي (جاهز للافتتاح الرئاسي) بقيمة 194.307 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 201 سرير، وتطوير مستشفى حميات شنتنا الحجر بقيمة 80.350 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 41 سريرا، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى حميات شبين الكوم، وصدر شبين الكوم، وتطوير مستشفى حميات شنتنا الحجر ومستشفى الباجور التخصصي.

أما المشروعات الجاري العمل بها في المنوفية فيبلغ عددها 9 مشروعات، بطاقة استيعابية تبلغ 772 سريرا، بالإضافة إلى مشروعين يجري طرحهما بطاقة استيعابية تبلغ 310 أسرة بقيمة 2.1 مليار جنيه، حيث يجري تنفيذ مستشفى حميات منوف بقيمة 50 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 151 سريرا ونسبة تنفيذ تقدر بـ 95%، ومستشفى صدر منوف بقيمة 20 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 41 سريرا ونسبة تنفيذ تقدر بـ 90%، ومستشفى الشهداء المركزي بقيمة 1300 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 225 سريرا وبنسبة تنفيذ تبلغ 3%.

وتشهد محافظة المنوفية، استكمال العمل بمشروع مستشفى أشمون الجديدة العام بقيمة 1482 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 290 سريرا ونسبة تنفيذ تقدربـ 14%، ومركز ميت سراج لعلاج التوحد بقيمة 17.704 مليون جنيه، ومركز أورام منوف بقيمة 2.1 مليار، وبطاقة استيعابية تبلغ 140سريرا بالإضافة إلى أنه يجري إعداد مستندات الطرح لمستشفى مدينة السادات الجديدة بقيمة 1400 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ200 سرير.

وبالنسبة لمحافظة المنيا فقد تم الانتهاء من 18 مشروعا بقيمة 937.659 مليون جنيه، منها مستشفى حميات المنيا، وصدر المنيا، وتطوير المبنى القديم بمركز أورام المنيا( المرحلة الأولى)، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بالمنيا، سمالوط المركزي، وملوي التخصصي، وديرمواس المركزي ومركز أورام المنيا (أمانة المراكز)، بقيمة 75 مليون جنية، بطاقة استيعابية تصل إلى 86 سريرا.

أما عن المشروعات الجاري العمل بها في المنيا فيبلغ عددها 24 مشروعا بطاقة استيعابية تبلغ 1334 سريرا بقيمة 5.628 مليار جنيه، حيث يجري إنشاء وتطوير مستشفى بنى مزار بقيمة 711 مليون جنيه بطاقة استيعابية تصل إلى 144 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 65%، ويجري إنشاء مستشفى مطاى بقيمة 303 ملايين جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 134 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 41%، ويجري إنشاء مستشفى العدوة بقيمة 679 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 152 سريرا بنسبة تنفيذ بلغت 90% للمبنى الجديد، كما يجري تطوير حميات مغاغة بقيمة 49 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 26 سريرا، وبنسبة تنفيذ بلغت 98%، ويجري تطوير حميات العدوة، بقيمة 35 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 17 سريرا بنسبة تنفيذ بلغت 98%، وتطوير حميات بنى مزار بقيمة 45 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 90%.

ويتم تطوير صدر بني مزار بقيمة 32.674 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 17 سريرا بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير حميات سمالوط، بقيمة 58 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 37 سريرا وبنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير حميات دير مواس، بقيمة 29.258 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 37 سريرا بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير صدر ملوي بقيمة 38 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 44 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير مستشفى حميات ملوى، بقيمة 44.516 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 32 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، ويجري تطوير وحدة تنمية أسرة شارونة، بقيمة 23 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 78%، وتطوير وحدة تنمية أسرة دلجا، بقيمة 23 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 78%، وتطوير وحدة تنمية أسرة الجهاد، بقيمة 24 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 80%، وتطوير وحدة تنمية أسرة نزلة تونة، بقيمة 23 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 78%.

كما يجري إنشاء مستشفي أبو قرقاص، بقيمة 1.338 مليار جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 279 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 52%، ومستشفى مغاغه بقيمة 1.550 مليار جنيه، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، وبنسبة تنفيذ بلغت 50%، وتطوير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، بقيمة 250 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 185 سريرا، وبنسبة تنفيذ بلغت 85%، كما يجري إعداد مستندات الطرح لمستشفى المنيا العام الجديدة.

وفي محافظة بورسعيد تم الانتهاء من 48 مشروعا، بقيمة 3.126 مليار جنيه، بإجمالي طاقة استيعابية بلغت 667 سريرا، منها تطوير مستشفى السلام بورسعيد (المبنى البحرى)، بقيمة 485.680 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية وصلت إلى 104 أسرة، ومستشفى الصحة النفسية، والنصر التخصصي للأطفال، والحياة ببورفؤاد، ومستشفى الرمد، ومستشفى 30 يونيو، ومركز طب أسرة تعاونيات الزهور، ووحدة صحة أسرة سهل الطينة، ومستشفى بورسعيد للصحة النفسية، ومستشفى الزهور النموذجي، وتطوير مستشفى التضامن، وإنشاء مستشفى المصح البحري للنساء والولادة.

كما أنه أنه يجري العمل على 5 مشاريع في بورسعيد، بتكلفة 496.198 مليون جنيه، حيث يجري تنفيذ مستشفى الصحة النفسية (المرحلة الثانية)، بقيمة 100 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 5%، ومستشفى النساي والولادة، بقيمة 54.946 مليون جنيه، نسبة تنفيذ 30% ومستشفى التضامن، بقيمة 195 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 50% مخزن الصدق بقيمة 146.252 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 30%.

وبالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، فقد تم الانتهاء من 14 مشروعا بطاقة استيعابية تصل إلى 819 سريرا بتكلفة إجمالية 1.707 مليار جنيه، من بينها مستشفيات قلين المركزي، ومستشفى بلطيم النموذجي ومستشفي بيلا المركزي واورام كفر الشيخ.

ويجري العمل في 9 مشروعات بطاقة استيعابية 524 سريرا بتكلفة إجمالية 2.539 مليار جنيه، وتضم مستشفيات الرياض والحامول والمرحلة الثالثة من مستشفى صدر كفر الشيخ ومركز تنمية أسرة منية المرشد، ومستشفى مطوبس المركزي، فضلا عن عدد 4 مشروعات متنوعة، أما بالنسبة للمشروعات الجاري طرحها، فتتضمن مستشفى كفر الشيخ العام الجديدة بطاقة 450 سريرا ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتكلفة إجمالية 2.350 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 600 سرير.

وفيما يتعلق بمشروعات محافظة مطروح، فقد تم الانتهاء من 6 مشروعات منذ عام 2014 بتكلفة إجمالية 686.414 مليون جنيه،بطاقة استيعابيه 250 سريرا من بينها مستشفيات العلمين النموذجي، والسلوم المركزي، والنجيلة المركزي، وسيدي براني، أما المشروعات الجاري تنفيذها تشمل مستشفيي حميات مطروح والأمراض الصدرية بتكلفة إجمالية 84.779 مليون جنيه، باجمالي طاقة استيعابية 66 سريرا وبالنسبة للمشروعات الجاري طرحها، فتشمل المرحلة الثانية لمستشفى العلمين بتكلفة تقديرية نحو 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 104 أسرة، المجمع الطبي بمطروح وتطوير مستشفى الضبعة.

وفي محافظة دمياط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعا بقيمة 235 مليونا، ومنها إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى دمياط، ومستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، ومركز طوارئ كفر سعد، واعمال الكهرباء بمركز أورام دمياط، وصدر دمياط، وحميات دمياط.

وهناك 11 مشروعا يجري العمل عليها في دمياط، بقوة 348 سريرا، بقيمة تصل إلى 1.715 مليار جنيه، ومن المشروعات الجاري تنفيذها، وحدة تنمية أسرة التوفيقية بكفر سعد، وبلغ نسبة التنفيذ أكثر من 80%، وبقيمة 24.4 مليون جنيه، ومشروع مستشفى دمياط للصحة والنفسية وعلاج الإدمان، بقوة 200 سرير، وقيمة 99 مليون جنيه، ومركز أورام دمياط وبلغ تكلفته 97.649 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 60%، وبنك الدم الإقليمي، وقيمة تبلغ 101.9 مليون جنيه، ومستشفى فارسكور المركزي، بعدد 148 سريرا، ونسبة 3% للتنفيذ وهناك مشروع يجري طرحه بطاقة 225 سريرا وقيمته 1400 مليون جنيه.

وفي محافظة قنا، تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات، بقيمة بلغت 150.114 مليون جنيه، بقوة 203 أسرة بحميات فرشوط، وحميات نجع حمادي، وحميات قنا، وصدر قنا (المرحلة الأولى).

كما أن هناك 13 مشروعا قوميا يجري تنفيذها في قنا، بقوة 531 سريرا، وقيمة بلغت 1.676 مليار جنيه ومن هذه المشروعات، إنشاء مستشفى نجع حمادي العام، بقوة سريرية تبلغ 126 سريرا وبتكلفة 460.667 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى دشنا العام بقيمة، بطاقة 122 سريرا وقيمة تبلغ 451.06 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى أبو تشت المركزي بقوة 118 سريرا وقيمة تبلغ 480.787 مليون جنيه، وكذلك تطوير مستشفى صدر قنا بقوة 54 سريرا وقيمة تبلغ 35 مليون جنيه، والمجمع الطبي للتأمين الصحي بعدد 41 سرير ا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء امتداد مركز أورام قنا بقوة 70 سريرا وقيمته 81 مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة بنجع العمدة بقيمة 31.27 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70%، مركز تنمية الأسرة بغرب أبو دياب غرب بقيمة 38.57 مليون جنيه، ومركز تنمية الأسرة بحاجر الدهسة بقيمة تبلغ 31.27 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 65%، إضافة إلى 3 مشروعات يجري طرحها بقوة 500 سرير، وقيمتها تبلغ 2.550 مليار جنيه.

وفيما يخص محافظة سوهاج، فقد تم الانتهاء من 25 مشروعا بقيمة بلغت 1.124 مليار جنيه وإجمالي قوة 292 سريرا منها مستشفى جهينة المركزي، وطهطا المركزي، وتطوير وإنشاء مجمع محارق الكوثر، وإنشاء مستشفى سوهاج للصحة النفسية، ومستشفى حميات جرجا، وصدر سوهاج.

كما أنه يجري العمل بـ 20 مشروعا بقوة 1315 سريرا، في سوهاج بقيمة إجمالية 6.357 مليار جنيه، وهناك مشروعات يجري تنفيذها وتضم مستشفى ساقتلة المركزي بعدد 134 سريرا، بقيمة 440 مليونا، ومستشفى جرجا العام بقوة 134 سريرا، وبقيمة 219 مليونا، ومستشفى طما المركزي بعدد 129 سريرا وبقيمة 580 مليونا، ومستشفى دار السلام المركزي بقوة 132 سريرا وقيمة تبلغ 784.9 مليون جنيه، ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام بقيمة تبلغ 45.583 مليون جنيه، ومستشفى الهلال بسوهاج للتأمين الصحي بطاقة 138 سريرا، ومستشفى بلصفورة لعلاج الإدمان بعدد 70 سريرا وقيمته التعاقدية بلغت 41.418 مليون جنيه، ومستشفى البلينا بطاقة 190 سريرا بقيمة 1100 مليون، ومستشفى المراغة المركزي بطاقة 200 سرير وقيمة بلغت 1200 مليون، مستشفى العسيرات بقوة 103 أسرة وقيمته 700 مليون جنيه، ومستشفى المنشاه بقوة 104 أسرة، وبقيمة 700 مليون جنيه.

وهناك عدة مشروعات تم تنفيذها بنسبة 100%، وتضم مستشفى طهطا المركزي (المرحلة الأولى) بقوة 84 سريرا بقيمة إجمالية بلغت 319.92 مليون جنيه، وتطوير وإنشاء مجمع محارق الكوثر بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه.

وبالنسبة لمحافظة أسوان، تم الانتهاء من عدد 109 مشروعات، بطاقة استيعابية 698 سريرا وتكلفة إجمالية 5.1949 مليار، من بينها مستشفى إدفو العام، حميات أسوان، إنشاء وتطوير مستشفى الرمد، مستشفى دراو المركزي( المرحلة الاولي)، وأسوان التخصصي، ووحدة طب أسرة الشلال، ووحدة طب أسرة توشكى غرب، ووحدة طب أسرة خور عواضة، ووحدة طب أسرة بلانة، ووحدة طب أسرة العتمور، ووحدة طب أسرة قرتة ثالث، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة العوضلاب، ووحدة طب أسرة الرقيقين، وحدات طب أسرة الشلال وتوشكى غرب وخور عواضة ووحدات طب أسرة بلانة والعتمور مستجد وقورتة ثالث، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة العوضلاب، ووحدة طب أسرة الرقيقين.

ويجري العمل بعدد 21 مشروعا في أسوان، بطاقة استيعابية 550 سريرا وتكلفة إجمالية 2.749. مليار، وتشمل إنشاء مستشفى كوم إمبو المركزي على مرحلتين، وإنشاء وتطوير مستشفى نصر النوبة، وإنشاء مستشفى السباعية، وتطوير حميات إدفو، وتطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان، وعدد 11 وحدة ومركز طب أسرة، ومشروعين آخرين متنوعين، أما بالنسبة للمشروعات الجاري طرحها، فيجري دراسة العمل بمشروع مستشفى أبو سمبل.

وفى محافظة أسيوط، تم الانتهاء من 9 مشروعات بطاقة استيعابية 226 سريرا وبتكلفة إجمالية 464.799 مليون جنيه، وتضمنت مستشفيات أبو تيج النموذجي، وحميات ديروط، وحميات الشامية، وصدر أسيوط، وحميات أسيوط، ومركز أمومة صنبو، ومركز أمومة منقباد.

ويجري العمل بعدد 15 مشروعا بمحافظة أسيوط، من بينها مستشفى منفلوط ومستشفى ديروط المركزي، ومستشفى ساحل سليم، ومستشفى أبنوب المركزي، ومركز تنمية الأسرة بالحوانكة، ومركز تنمية الأسرة بالبلايزة، ومركز تنمية الأسرة البريا، ومركز تنمية الأسرة دشلوط، وعدد 4 مشروعات متنوعة، وذلك بطاقة استيعابية 604 أسرة وتكلفة إجمالية 3075.901 مليون جنيه، ويجري طرح عدد 3 مشروعات بطاقة استيعابية 464 سريرا وتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه وتشمل مستشفيي الفتح وصدفا، ومركز علوان لعلاج الإدمان.

وفي محافظة الأقصر، تم الانتهاء من 74 مشروعا بتكلفة إجمالية 3.235 مليار بقوة 530 سريرا منها مستشفيات أرمنت التخصصي وإيزيس (البياضية للنساء والولادة سابقا)، وإسنا التخصصي ومستشفى العديسات، وتطوير مستشفى الأقصر العام (المبنى الرئيس وسكن الأطباء ومبنى وادي النيل) وإنشاء فندق سكن الأطباء أرمنت، ووحدات طب أسرة القبلي قامولا وأرمنت الوابورات والمريس وإسنا، كما يجري العمل بعدد 10 مشروعات بطاقة استيعابية 513 سريرا وبتكلفة إجمالية 2.585 مليار جنيه وتشمل المرحلة الثانية من مستشفى الكرنك العام ومستشفى حميات الأقصر، وتطوير وإنشاء مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى القرنة وعدد 2 مشروع متنوع.

وفى محافظة شمال سيناء، فقد تم الانتهاء من 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بقوة 170 سريرا من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة طب أسرة الجوفة، ويجري العمل بعدد 3 مشروعات وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، مستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224.257 مليون جنيه، ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وفي محافظة بني سويف، تم الانتهاء من 19 مشروعا بقيمة 732.294 مليون جنيه، بطاقه 96 سريرا ومنها مستشفى أهناسيا، وتطوير مستشفى بني سويف العام، ومركز أمومة دلهانس، والمخازن الاستراتيجية "مخزن طنسا" والمخازن الاستراتيجية "مخزن مركز الفشن" والمخازن الاستراتيجية " مخزن مستشفى شطر زاد، كما يجري العمل على 8 مشاريع بطاقة استيعابية 528 سريرا بقيمة 2294.674 مليون جنيه.

وبالنسبة للمشاريع الجاري العمل عليها بمحافظة بني سويف، فهي مستشفى الصدر ببنى سويف بطاقة استيعابية تبلغ 83 سريرا بتكلفة 42 مليون جنيه حيث وصل نسبة التنفيذ به إلى 98%، ومستشفى ببا بطاقة استيعابية 235 سريرا بتكلفة تبلغ 900 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 1%، بالإضافة إلى مستشفى ناصر المركزي بطاقة استيعابية تصل إلى 210 أسرة بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 4%، بالإضافة إلى مركز تنمية وصحة الأسرة ببنى عدى بقيمة تقدر بـ 21.646 بنسبة تنفيذ بلغت 55%، بالإضافة إلى مركز تنمية أسرة طنسا بقيمة تقدر بـ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يجاري إعداد مستندات طرح بنك الدم ومركز تجميع البلازما ببني سويف ومستشفي سمسطا.

وفي محافظة الفيوم، تم الانتهاء من 8 مشروعات بإجمالي 134 سريرا بقيمة 137.884 مليون جنيه، ومنها مستشفى طامية المركزي، والمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، ومستشفى حميات الفيوم، ومركز أمومة كوم أوشيم، ومركز أمومة مطرطاروس، بينما يجري العمل بها بـ 5 مشاريع بطاقة 507 أسرة وقيمة تقديرية 2.386 مليار جنيه، منها (مستشفى الفيوم العام الجديد، مستشفى يوسف الصديق، صدر الفيوم مرحلة ثانية مركز تنمية أسرة قوته ورفع كفاءة الغسيل الكلوي والاستقبال بالفيوم للتامين الصحي )، و3 مشروعات يجري طرحها بطاقة 485 سريرا (مستشفي اطسا، ابشواي، الفيوم للتأمين الصحي).

وفي محافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من 27 مشروعا، بقيمة 1.117 مليار جنيه وبقوة عدد أسرة 272 سريرا تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى رأس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبورديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، 7 مشروعات، بتكلفة 3.077 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 211 سريرا، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع.