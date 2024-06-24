زاد البحث عن رابط تحميل مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تشمل مجموعة من اللغات على رأسهم (مادة اللغة الفرنسية مادة اللغة الإيطالية، مادة اللغة الفرنسية، مادة الصينية، مادة اللغة الأسبانية).

رابط تحميل مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024

يبحث حاليا مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الثانوي عن رابط تحميل مفاهيم اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) المقررة عليهم كمادة أجنبية ثانية لمساعدتهم في الاجابة على أسئلة الامتحان بكل سهولة حيث من المزمع وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات أن يمتحن الطلاب المادة غدا الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2024.

يبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) غدا الثلاثاء في تمام الاسعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 120 دقيقة حيث تنتهي اللجان الامتحانية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا في كافة محافظات الجمهورية.

توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية الثانوية العامة 2024 والتي تعد من اللغات الأجنبية التي يدرسها طلاب الشعب الدراسية الثلاثة بعد اللغة الانجليزية في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية كما يلي:-

نسبة الأسئلة الموضوعية في الامتحان (الاختيار من متعدد) نحو 85%.

نسبة الأسئلة المقالية في الامتحان (الفقرات) نحو 15%.

عدد الأسئلة في الامتحان نحو 33 سؤالا متنوع ما بين موضوعي ومقالي.

الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية (مادة اللغة الفرنسية مادة اللغة الإيطالية، مادة اللغة الفرنسية، مادة الصينية، مادة اللغة الأسبانية) 40 درجة.

اقرأ أيضا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024