الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيان ماتسين يجتاز الفحص الطبى تمهيدًا للانضمام إلى أستون فيلا

إيان ماتسين
إيان ماتسين

اقترب الهولندي إيان ماتسين، ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي، من الانضمام لنادي أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقضى إيان ماتسين النصف الثاني من الموسم المنقضي ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني معارًا من تشيلسي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إيان ماتسين اجتاز الفحص الطبي الخاص بانضمامه لصفوف نادي أستون فيلا، مشيرة إلى أن النادي اتفق مع اللاعب على الشروط الخاصة به في العقد.

ولعب ماتسين 23 مباراة بقميص بروسيا دورتموند خلال فترة إعارته للنادي الألماني، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وكان قبلها شارك في 12 مباراة بقميص تشيلسي في النصف الأول من الموسم المنقضي.

وأفادت الشبكة بأنه من المتوقع أن يتم إنهاء الاتفاق على انضمام اللاعب بعقد مدته 6 سنوات خلال اليومين المقبلين، مؤكدة أن الصفقة ستكلف نادي أستون فيلا 37.5 مليون جنيه إسترليني.

مسيرة إيان ماتسين الاحترافية

وبدأ إيان ماتسين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فينورد الهولندي، وانتقل منه لشباب نادي سبارتا في صيف 2013، ثم انضم لصفوف الشباب بنادي بي إس في أيندهوفن في صيف 2015، ثم انتقل لفريق تشيلسي تحت 18 عامًا في صيف 2018، وصعد في العام التالي لفريق تحت 23 عامًا، ثم انضم معارًا لنادي تشارلتون الإنجليزي في صيف 2020، ولعب للفريق لمدة موسم ثم عاد لتشيلسي وأعير مرة أخرى لنادي كوفينتري سيتي الإنجليزي، ولعب له موسمًا آخرً، ثم عاد لتشيلسي في صيف 2022 وانتقل لفريق بيرنلي ولعب معهم لمدة موسم، وعاد للنادي اللندني قبيل مطلع الموسم المنقضي، وصعد للفريق الأول بالنادي في بداية الموسم، ثم أعير لبروسيا دورتموند في يناير الماضي.

وشارك إيان ماتسين في 16 مباراة بقميص الفريق الأول لنادي تشيلسي، فيما لعب 236 مباراة خلال مسيرته الاحترافية لمختلف الأندية التي مثلها وسجل 14 هدفًا وصنع 22 لزملائه.
ومثل إيان ماتسين المنتخب الهولندي في مختلف المراحل العمرية للناشئين والشباب، وانضم لمنتخب تحت 21 عامًا في صيف 2021 وشارك في 17 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، ولم يتم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الهولندي الأول حتى الآن.

إيان ماتسين استون فيلا تشيلسى الانتقالات الصيفية بروسيا دورتموند

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