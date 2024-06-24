الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

206 مخالفات تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن ضبط 206 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تموينية  تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين بالمنيا  ومباحث التموين والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ورصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقًا لمبادرة "خفض الأسعار" بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

حملات تموينية بالمنيا

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 206 مخالفات تموينية منها 191 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- بيع خبز بأزيد من السعر المقرر- عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس– تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم- توقف عن التشغيل بدون عذر)، و15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار- بدون ترخيص- عدم وجود شهادة صحية).

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية، تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتيِّ الصحة والطب البيطري، بكل مراكز المحافظة، من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، وتتم يوميًا لضبط الأسواق والأسعار وفرض الانضباط التمويني والتأكد من توافر احتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة مع مرتكبيها.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
ضبط مخالفات تموينية حملات المنيا الاسواق المخابز

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