ختام فعاليات الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعى (صور)

بحضور وزيرة الثقافة..

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ورئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعي، أمس الأحد، حفل ختام فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي، الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقدم الحفل الإعلامي رجائي رمزي.

مواسم نجوم المسرح الجامعى احتضنت 12 عرضًا مسرحيًا

فى كلمته، وجه المخرج خالد جلال رئيس ومؤسس مواسم نجوم المسرح الجامعي، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لرعايتها وتشريفها لحفلي افتتاح وختام الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، لتعاونه الدائم من أجل إنجاح المهرجان، كما وجه التحية والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا جهودًا مخلصة وتابعوا باهتمام بالغ العروض التي تم تقديمها بمسارح مركز الإبداع الفني ومركز الهناجر للفنون ومسرح الغد.

وأكد جلال أن الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، احتضنت اثنى عشر عرضا مسرحيا، شهدت طاقات شابة واعدة تصدح بأصواتها في فضاء مسارح وزارة الثقافة، وأن الحراك المسرحي الذي تشهده كل مسارح الدولة بأطيافها شبابًا وكبارًا، لهو نتاج اهتمام الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بالمسرح وأهله، وثمرة جهود بذلها الجميع من أجل استثمار طاقات مصر المبدعة وتقديمها إلى الساحة الفنية، ليصبح الفن الجاد هو الأكثر تأثيرًا والأعظم أثرًا والأقدر على التحدي أمام موجات الزيف الذي لن يسود.

وأشار إلى أن المهرجان منح عدة فرص للفائزين، منها مشاركة العرض الأول في مسابقة المهرجان القومي للمسرح المصري، إضافة إلى منحة مجانية للفائزين في الفروع الأخرى للدراسة في استوديو مركز الإبداع الفني، وهي المنحة المقدمة من قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

عقب ذلك تم تكريم الناقد الكبير عاطف النمر رئيس لجنة تحكيم مواسم نجوم المسرح الجامعي في دورته السادسة، وأعضاء اللجنة وهم: "الفنان القدير محسن منصور، الفنان القدير سامح مجاهد، مهندس الديكور الفنان محمد الغرباوي، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة".

ختام الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

وفازت بجائزة أفضل عرض ثالث مسرحية "بيت سيئ السمعة" جامعة عين شمس، وجائزة أفضل عرض ثان مسرحية "لحظة فارقة" جامعة المنصورة، وجائزة أفضل عرض أول مسرحية "الاختبار" جامعة عين شمس، وفازت "جودي محمد" بجائزة أفضل ممثلة (مناصفة) عن عرض بيت سيئ السمعة – جامعة عين شمس، "نادين أشرف" بجائزة أفضل ممثلة (مناصفة) عن عرض بيت سيئ السمعة – جامعة عين شمس

وفاز "فادي رأفت" بجائزة أفضل ممثل (مناصفة) عن عرض الاختبار – جامعة عين شمس، "أحمد السويفي" جائزة أفضل ممثل (مناصفة) عن عرض بيت سيئ السمعة – جامعة عين شمس، وفاز "باسم وديع" بجائزة أفضل ديكور (مناصفة) عن عرض ليتنا لا ننسى – جامعة حلوان، "إسلام جمال" جائزة أفضل ديكور (مناصفة) عن عرض مطلوب – جامعة حلوان.

وفى جوائز أفضل أزياء، فازت "فيرونيا شكري" بجائزة أفضل أزياء (مناصفة) عن عرض مطلوب – جامعة حلوان، "فارس المراكبي وريم محسن" بجائزة أفضل أزياء (مناصفة) عن عرض لحظة فارقة – جامعة المنصورة، وفاز "عبد الرحمن محمد" بجائزة أفضل مخرج (مناصفة) عن عرض الاختبار – جامعة عين شمس، "علاء عسكر" بجائزة أفضل مخرج (مناصفة) عن عرض لحظة فارقة – جامعة المنصورة.

كما منحت لجنة تحكيم الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، شهادات تقدير إلى كل من: "ميرنا محمد" عن دور (سارة) في عرض الاختبار- جامعة عين شمس، "وهاد محمد" (المحلف الرابع) في عرض لحظة فارقة – جامعة المنصورة، "نورهان عشوش" عن عرض مورفين – جامعة المستقبل، "هاجر سيد" (الأم) في عرض الدخان – جامعة حلوان، "سهيلة محمد" في عرض الدخان – جامعة حلوان، "إيهاب إسماعيل" في عرض ليتنا لا ننسى – جامعة حلوان، "رضوى شريف" في عرض الغرفة المغلقة – جامعة عين شمس، "نورهان محمد" في عرض مطلوب – جامعة حلوان، "محمد هاشم" في عرض لحظة فارقة – جامعة المنصورة، "أدهم فيتو" في عرض مطلوب – جامعة حلوان، "عبد الله محمد" في عرض الاختبار – جامعة عين شمس، "عبد الله سعد" في عرض الاختبار – جامعة عين شمس، "إنجي سالم" في عرض الاختبار – جامعة عين شمس، "محمود حلواني" في عرض بيت سيئ السمعة – جامعة عين شمس، "علياء الحقباني" في عرض القفص – جامعة حلوان، "أحمد نادي" في عرض الدنس – جامعة عين شمس، "هايدي حسن" عن الغناء في مسرحية الدنس – جامعة عين شمس، شهادة تميز في "الأداء الجماعي" لعرض المحقق الذي فقد عقله – جامعة القاهرة.

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة