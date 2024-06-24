متحدث الزراعة: "قطع الأشجار يكون آخر المراحل فى حالة عدم وجود حلول أخرى"

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة على زيادة المسطح الأخضر، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم بشكل كبير بهذا الأمر؛ وذلك من خلال مشروعات تعمير الصحراء، أو من خلال تعظيم إنتاجية الأراضي.

الدولة المصرية تعمل جاهدة على زيادة المسطح الأخضر

وأضاف القرش في تصريحات له اليوم الإثنين "إننا نحاول الحفاظ على الأشجار النادرة وزيادتها"، موضحًا أنه "تم قطع بعض الأشجار في الفترة الماضية، وذلك في إطار خطة التوسع"، مؤكدًا أن "قطع الأشجار يكون آخر المراحل في حالة عدم وجود حلول أخرى".

وأشار القرش إلى أن "وزارة الزراعة بدأت في زيادة عدد الأشجار في المحافظات"، موضحًا أن المرحلة الأولى لتوزيع الأشجار لم تشمل محافظة القاهرة، بل ستشملها المرحلة الثانية، والتي تتم فيها زراعة مليون شجرة.. وقال: "إننا قمنا من خلال مبادرة الـ100 مليون شجرة بزراعة 1.3 مليون شجرة في العديد من المحافظات".

وتطرق إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي لزراعة مساحات خضراء، موضحًا أن هناك أشجارًا معرضة للتلف من الممكن إزالتها واستبدالها بأخرى.. وقال: "نسعى جاهدين لزيادة المسطح الأخضر في مناطق المنشآت الصحية والمناطق الجديدة بالمحافظات".