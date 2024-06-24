الإثنين 24 يونيو 2024
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عوض تاج الدين: نظام التأمين الصحى الشامل يطبق على كل سكان المحافظة من كل الفئات

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار 100 مليون صحة تشكل ركنًا وسببًا أساسيًا في الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها حال وجودها، والقضاء على قوائم الانتظار.

وقال تاج الدين، تعليقًا على ملف التأمين الصحي الشامل وقرب انضمام محافظتي السويس وأسوان للمنظومة، إن نظام التأمين الصحي الشامل يطبق على كل سكان المحافظة من كل الفئات، ويتولى رعاية الأسرة كاملة بكل مكوناتها، وهو تكافل مجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر.

وأضاف تاج الدين أنه حال اكتشاف أي مرض يعني الشفاء الكامل والسيطرة عليه، ولفت إلى أن الكشف المبكر يقلل عبئًا كبيرًا على المريض شخصيًا ويعود اقتصاديًا على الأسرة والمجتمع بفوائد كثيرة.

وتطرق إلى أنه تم فحص ملايين السيدات للتأكد من عدم وجود أي أورام في الثدي أو أمراض الأخرى، مبينًا أن الاكتشاف المبكر لهذه الأورام في المراحل الأولى يعني الشفاء التام من هذا المرض، ونوه بأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالكشف المبكر عن الأطفال، الأمر الذى ينتج عنه اكتشاف بعض الأمراض الوراثية أو الجينية، وتوضع لهم خطة علاج بصورة مستمرة.

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل تشمل محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، فيما تشمل المرحلة الثانية محافظات: دمياط والمنيا وكفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح، والمرحلة الثالثة تشمل محافظات: الإسكندرية، البحيرة، وقنا وسوهاج، أما المرحلة الرابعة تشمل محافظات: بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم.

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين لمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة التأمين الصحي الشامل أورام في الثدي لمرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل

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