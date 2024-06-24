الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من غزة إلى السودان| المجاعات تفتك بالأطفال.. وتحذيرات من وفاة الآلاف

المجاعة في قطاع غزة
المجاعة في قطاع غزة

أكدت تقديرات دولية، أن حوالي 166 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى إجراءات عاجلة لمكافحة الجوع، وخاصة في قطاع غزة والسودان حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني في القطاع الشكل الأكثر تطرفًا من سوء التغذية والذي وصل لمرحلة "الكارثة أو المجاعة".

وبحسب التصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، وهي مقياس عالمي يقيس انعدام الأمن الغذائي يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال في شمال غزة من سوء التغذية الحاد أو الهزال، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فيما قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن سجلاتهم تظهر أن 33 شخصا توفوا بسبب سوء التغذية في غزة، من بينهم 29 طفلا، لكنه العدد قد يكون أعلى من ذلك وذلك وفق تقرير لصحيفة " telegraphindia" الهندية.

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استشهاد طفلة فلسطينية بسبب الجوع شمال غزة.. وتحذيرات من مجاعة غير مسبوقة

محنة أطفال غزة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم

ووفق الصحيفة تعتبر محنة أطفال غزة  من أسوأ الأزمات على مستوى العالم، فقد عانى أكثر من 36 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في العام الماضي، وكان ما يقرب من 10 ملايين منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقًا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، وهو تحليل تعاوني يرصد انعدام الأمن الغذائي أجرته 16 منظمة دولية.

وقالت الصحيفة إن نقص الغذاء في غزة، يأتي وسط ارتفاع أوسع نطاقا في معدلات الجوع الشديد مع اشتداد الصراعات في جميع أنحاء العالم.

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الأقمار الصناعية تكشف تضاعف عدد الوفيات فى السودان بسبب الحرب

المجاعات تهدد السودان ومالي والكونغو ونيجيريا

كذلك يوجد في دولة جنوب السودان ودولة مالي آلاف الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مدرجة على موقع التصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي على أنها تواجه المجاعة وهناك 35 دولة أخرى  بما في ذلك السودان ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تضم العديد من الأشخاص في الفئة التالية الأكثر حدة للحرمان من الغذاء.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة، وهي مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، بتحديث تقييمها للوضع في السودان الذي مزقته الحرب في الأسابيع المقبلة فقدذكرت توقعات أولية نشرتها رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن ما يصل إلى 756 ألف شخص في السودان قد يواجهون نقصا كارثيا في الغذاء بحلول سبتمبر.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة الجوع في غزة هي أيضًا نتاج للحرب فقد اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع  منذ أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وعشرات الالاف من المفقودين والمصابين.

وأوضح التقرير أنه حتى عندما يبقى الأطفال على قيد الحياة، يقول خبراء التغذية إن الحرمان من الطعام في السنوات الأولى يمكن أن يؤدي إلى ضرر دائم حيث يتطور دماغ الطفل بأسرع معدل له في أول عامين من حياته. 

وقالت أشيما جارج، مستشارة التغذية في اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه حتى لو لم يتضور الأطفال جوعا حتى الموت أو يموتوا بسبب المرض بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، فقد يواجه الأطفال تأخيرات في النمو والتطور.

ويوجد في غزة أكبر عدد من الأسر على مستوى العالم التي تمر بأشد مراحل الفقر الغذائي، وفقًا للتصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي يصنف مستويات الجوع في خمس فئات، أسوأها المجاعة.

ويعيش تسعة من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين في غزة في فقر غذائي حاد لدى الأطفال، وفقا لدراسة أجرتها اليونيسف في أواخر مايو الماضي وهذا يعني أنهم يأكلون من مجموعتين غذائيتين أو أقل يوميا.

وأضافت أن هذا هو الحال منذ ديسمبر 2023، مع تحسن طفيف فقط في أبريل 2024 ما يصل إلى 85% من الأطفال من جميع الأعمار لم يتناولوا الطعام لمدة يوم كامل مرة واحدة على الأقل خلال الأيام الثلاثة التي سبقت إجراء المسح.

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القاهرة الإخبارية: 3500 طفل فى شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

قطاع غزة السودان سوء التغذية المجاعة التصنيف الدولي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC شمال غزة

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