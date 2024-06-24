الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1300 حالة فى 7 تخصصات طبية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

نتائج عمل القافلة الطبية

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا، أعدته د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية منشأة عمرو مركز الفشن، مكونة من 7 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- الجلدية- تنظيم الأسرة- الأسنان)، وضمن اإجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1314 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان: معمل دم 46- معمل طفيليات 52- حالات الأشعة العادية 14- استصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة- تحويل عدد 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 32 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي، استفاد منها 120 مواطنًا، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل- تنظيم الأسرة- سرطان الثدى- سلامة الغذاء- سوء استخدام الأدوية- الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.