الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جولة لسفراء معتمدين فى لبنان بمطار بيروت ردًا على تقرير صحيفة تلجراف

مطار بيروت
مطار بيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ببدء جولة لسفراء معتمدين في لبنان بمطار بيروت ردًا على تقرير صحيفة تلجراف، بحسب نبأ عاجل لها. 

ورصد مراسل القناة أن عددًا من الوزراء والسفراء في لبنان تفقدوا إحدى شركات الشحن بمطار بيروت. 

حيث يشهد مطار بيروت الدولي حضورًا إعلاميًا كثيفًا محليًا وعربيًا ودوليًا للمشاركة في الجولة الميدانية التي وجهها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية للإعلاميين والسفراء المعتمدين في لبنان، ردًا على الادعاءات الكاذبة التي وردت في صحيفة "تلجراف" البريطانية.

جولة لسفراء لبنان مطار بيروت صحيفة تلجراف القاهرة الإخبارية

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